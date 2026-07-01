Сі Цзіньпін пообіцяв модернізувати армію Китаю

Президент Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв зміцнити та модернізувати армію, а також викорінити корупцію у керівній Комуністичній партії.

Зустріч відбулася у Великому залі народних зборів на честь 105-ї річниці заснування партії. Сі наголосив на важливості "сильної армії", однак аналітики ставлять під сумнів здатність Збройних сил Китаю ефективно захищатися після того, як масштабна антикорупційна кампанія Сі знищила їх керівництво. За останні три роки двоє міністрів оборони позбавилися своїх посад.

Центральна військова комісія (ЦВК) – найвищий військовий орган Китаю, який колись налічував сім членів, – скоротилася до самого Сі та ще одного генерала. У травні державні ЗМІ повідомили, що ЦВК опублікувала нові заходи, які "встановлять залізні правила для жорсткої освіти, жорсткого управління та жорсткого нагляду за вищими військовими кадрами".

Сі Цзіньпін також знову підтвердив намір Китаю встановити контроль над Тайванем – самоврядним островом, який Пекін вважає своєю територією.

"Вирішення тайванського питання та досягнення повного об'єднання батьківщини є непохитною історичною місією нашої партії та спільним прагненням усього китайського народу", – сказав він.

Сі закликав свою країну "протистояти втручанню зовнішніх сил", не називаючи жодних конкретних країн.