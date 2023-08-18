Сі Цзіньпін приїде на саміт БРІКС

Китайський лідер Сі Цзіньпін наступного тижня здійснить державний візит до Південної Африки та візьме участь у саміті БРІКС.

Про це МЗС КНР написало на сайті.

"На запрошення президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоси президент Сі Цзіньпін із 21 по 24 серпня здійснить державний візит до Південної Африки та візьме участь у XV саміті БРІКС, який відбудеться в Йоганнесбурзі", – йдеться на сайті.

Речниці МЗК Китаю Хуа Чуньїн додала, що під час свого перебування в ПАР Сі співголовуватиме з Рамафосою на засіданні діалогу китайсько-африканських лідерів.

Одним з ключових питань порядку денного саміту БРІКС у Йоганнесбурзі стане розширення організації, оскільки кілька країн Азії, Африки та Європи намагаються приєднатися до неї.

Але позиція групи щодо розширення розділилася – Китай і росія виступають за це, а Індія і ПАР проти.