Сі Цзіньпін приїде на саміт БРІКС
Про це МЗС КНР написало на сайті.
"На запрошення президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоси президент Сі Цзіньпін із 21 по 24 серпня здійснить державний візит до Південної Африки та візьме участь у XV саміті БРІКС, який відбудеться в Йоганнесбурзі", – йдеться на сайті.
Речниці МЗК Китаю Хуа Чуньїн додала, що під час свого перебування в ПАР Сі співголовуватиме з Рамафосою на засіданні діалогу китайсько-африканських лідерів.
Одним з ключових питань порядку денного саміту БРІКС у Йоганнесбурзі стане розширення організації, оскільки кілька країн Азії, Африки та Європи намагаються приєднатися до неї.
Але позиція групи щодо розширення розділилася – Китай і росія виступають за це, а Індія і ПАР проти.Раніше Bloomberg написало, що намагання Китаю розширити членство в БРІКС слабшає.