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ПОЛІТИКА

Сі Цзіньпін закликає керівників національної безпеки Китаю готуватися до "найгірших" сценаріїв

31 травня 2023, 17:46
Сі Цзіньпін закликає керівників національної безпеки Китаю готуватися до
Зазначається, що останні вказівки Сі лунають у той момент, коли Пекін стикається з викликами серед яких проблеми в економіці й, як він вважає, все більш вороже міжнародне середовище.

Керівникам національної безпеки Китаю необхідно думати про "найгірші сценарії" й готуватись до "бурхливого моря".

Про це заявив китайський лідер Сі Цзіньпін на засіданні партійної Комісії з національної безпеки, пише CNN.

"Складність і труднощі питань національної безпеки, з якими ми зараз стикаємося, значно зросли. Ми повинні дотримуватися мислення, орієнтованого на результат і на найгірший сценарій, і бути готовими пройти серйозні випробування сильними вітрами і бурхливими хвилями, і навіть небезпечними, штормовими морями", - заявив Сі.

Зазначається, що останні вказівки Сі лунають у той момент, коли Пекін стикається з викликами серед яких проблеми в економіці й, як він вважає, все більш вороже міжнародне середовище.

Водночас лідер КНР зауважив, що Китай повинен прискорити модернізацію своєї системи, сил та засобів національної безпеки, а також зробити їх більш ефективними в "реальних бойових діях і практичному застосуванні".

Сі закликав Китай просуватись вперед у створенні системи моніторингу ризиків національній безпеці та раннього попередження, посилити освіту з питань нацбезпеки й поліпшити управління безпекою даних і штучного інтелекту.

Як пише видання, з моменту приходу до влади, Сі зробив національну безпеку ключовою парадигмою в країні. Лідер КНР розширив її концепцію, включивши в неї все - політику, економіку, культуру, оборону й інше. Зокрема Пекін запровадив низку законодавчих актів для захисту від передбачуваних загроз, в тому числі закони про боротьбу з тероризмом й контршпигунством.

"Зовсім недавно він розширив сферу дії свого і без того всеосяжного закону про боротьбу зі шпигунством, поширивши його на державну таємницю і розвіддані, а також на будь-які документи, дані, матеріали або предмети, пов'язані з національною безпекою та інтересами", - додає видання.

Численні напади Китаю на іноземні компанії налякали міжнародний бізнес у той час, коли Пекін намагається залучити іноземні інвестиції, щоб допомогти відродити економіку, яка сповільнилася через три роки ковідних обмежень.

Сьогодні американо-китайські відносини перебувають на найнижчому рівні за останні десятиліття. Зусилля щодо їх покращення важко досягають прогресу через низку причин.

Нагадаємо, Китай відхилив прохання США про зустріч міністрів оборони.

КитайСі Цзіньпін

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