Сі Цзіньпін заявив про найсерйознішу світову економічну кризу після Другої світової війни

Економічна ситуація, як і раніше, нестабільна

Пандемія COVID-19 спровокувала найсерйозніший економічний спад із часів Другої світової війни, заявив глава КНР Сі Цзіньпін на Всесвітньому економічному форумі.

"Людство наразі зіткнулося з найсерйознішим економічним спадом із кінця Другої світової війни", - сказав Сі Цзіньпін, зазначивши, що одне з найважливіших завдань наразі - посилити координацію макроекономічної політики, пише "Інтерфакс-Україна".

Глава КНР зазначив, що країни витратили трильйони доларів на заходи на підтримку економіки, але, незважаючи на це, у світі економічна ситуація, як і раніше, нестабільна.

Сі Цзіньпін зазначив, що його країна активно допомагає іншим державам протистояти COVID-19.

"Китай на сьогодні надав допомогу в боротьбі з пандемією понад 150 країнам і 13 міжнародним організаціям, відправив 36 медичних експертних груп до нужденних країн, активно підтримуючи та беручи участь у міжнародній співпраці щодо вакцини", - сказав глава КНР.

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