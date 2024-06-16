Сі Цзіньпін заявив, що США хочуть, щоб Китай напав на Тайвань

Президент КНР Сі Цзіньпін заявив голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що США намагаються спонукати Китай напасти на Тайвань.

Про це пише The Financial Times, посилаючись на джерела, які знайомі з цим питанням.

Розмова відбулась в квітні 2023 року із а словами одного з співрозмовників, Сі також передав це попередження місцевим чиновникам у своїй країні.

Лідер Китаю сказав фон дер Ляєн, що Америка намагається обманом змусити Китай вторгнутися на Тайвань, але він на це не попадеться.

Китайські політики і офіцери у відставці вважають, що провокацією є передача зброї Тайваню та інші заходи, яких вживають США.

Колишній посол Китаю у Вашингтоні Цуй Тянькай сказав, що Китай "не потрапить у пастку, яку хтось може для нас готує", натякаючи на США.

Звернення Сі до фон дер Ляєн є першим відомим випадком, коли він висуває подібні претензії іноземному лідеру. Тоді він сказав також, що конфлікт із США знищить багато досягнень Китаю та підірве його мету досягти "великого омолодження" до 2049 року.

"Якщо Сі щиро вірить, що США активно прагнуть до конфлікту з Китаєм через Тайвань, то занепокоєння, що Сі створив інформаційний вакуум або іншим чином отримує погану раду від підлеглих, тривожно є правдою", - сказав експерт з Китаю в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Джуд Бланшетт.

Ще один китайський науковець сказав, що США "активно заохочують сили незалежності на Тайвані", адже знають, що якщо перетнуть червону лінію, проголосивши незалежність, Китай буде змушений вдатися до військових дій. На думку Бланшетт, одним із можливих пояснень коментаря Сі було те, що деякі підлеглі намагалися відвернути його від більш агресивної політики.

"Яким би не було пояснення коментарів Сі, очевидно, що середовище прийняття рішень - і інформація, що надходить у нього — спотворюється або заступниками Сі, або його власною автократичною поведінкою", - підсумував він.

Експерт Німецького фонду Маршалла з Китаю Бонні Глейзер сказала, що цей коментар міг бути частиною спроби Китаю відтягнути Європу від США у питанні Тайваню. Посольство Китаю у Вашингтоні не прокоментувало зауваження Сі, а прес-секретар фон дер Ляєн сказав, що вона не розкриває подробиці приватних зустрічей. Також від коментарів відмовились і у Білому домі.

В травні ми також писали, що Китай готує флот поромів для вторгнення на Тайвань.