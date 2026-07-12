Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сікорський: путін не здатен атакувати Польщу, але загроза провокацій залишається

12 липня 2026, 19:13
Сікорський: путін не здатен атакувати Польщу, але загроза провокацій залишається
Фото: polradio.pl
Водночас Варшава не виключає спроб росії організувати провокації для перевірки єдності НАТО.

росія наразі не має достатнього військового потенціалу, щоб атакувати Польщу, однак може спробувати організувати провокації проти країни або НАТО.

Про це сказав в інтерв'ю міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорській італійській газеті Il Messaggero.

За словами Сікорського, Варшава не панікує через погрози з боку москви, однак сприймає їх серйозно.

Він наголосив, що рішення Володимира путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну ґрунтувалося на хибних розрахунках і призвело до величезних людських жертв та економічних втрат для всієї Європи. Саме тому, за словами міністра, не можна виключати, що Кремль може ухвалити нові агресивні рішення.

Коментуючи публікацію The Telegraph про те, що США нібито попередили Польщу про можливу російську провокацію для перевірки рішучості НАТО, Сікорський заявив, що не може підтвердити чи спростувати цю інформацію. Водночас він зауважив, що видання є авторитетним, тому такі повідомлення заслуговують на увагу.

Міністр висловив сподівання, що публічне розголошення можливих намірів рф змусить Москву відмовитися від їхньої реалізації.

Водночас Сікорський переконаний, що росія не здатна здійснити прямий напад на Польщу.

"Сьогодні путін не має засобів, щоб напасти на нас. Максимум, на що він здатен, – спробувати влаштувати якусь провокацію. Йому досі не вдалося захопити Донбас після майже тринадцяти років спроб", – заявив глава польського МЗС.

Раніше Сікорський вже припускав, що росія може вдатися до "операції під чужим прапором", аби створити привід для агресії проти однієї з країн-членів НАТО. Подібні побоювання також висловлював прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який заявляв про ризик російських провокацій з метою перевірити готовність Альянсу до колективної оборони.

 

Польщаросія провокації

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Дональд Трамп і КДБ: два епізоди з історії стеження та самолегендування. Частини 10 і 11 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 10 липня 2026, 15:43
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Політика
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2026, 12:33
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 10 липня 2026, 08:09
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Політика
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 липня 2026, 16:36
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Політика
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 липня 2026, 12:30
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Політика
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Переклад iPress – 08 липня 2026, 15:30
Політика
"Фортеця Крим" – це міф. Історія знову працює проти росії – National Interest
Переклад iPress – 08 липня 2026, 12:26
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 липня 2026, 08:02
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється