Сікорський: путін не здатен атакувати Польщу, але загроза провокацій залишається

Водночас Варшава не виключає спроб росії організувати провокації для перевірки єдності НАТО.

росія наразі не має достатнього військового потенціалу, щоб атакувати Польщу, однак може спробувати організувати провокації проти країни або НАТО.

Про це сказав в інтерв'ю міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорській італійській газеті Il Messaggero.

За словами Сікорського, Варшава не панікує через погрози з боку москви, однак сприймає їх серйозно.

Він наголосив, що рішення Володимира путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну ґрунтувалося на хибних розрахунках і призвело до величезних людських жертв та економічних втрат для всієї Європи. Саме тому, за словами міністра, не можна виключати, що Кремль може ухвалити нові агресивні рішення.

Коментуючи публікацію The Telegraph про те, що США нібито попередили Польщу про можливу російську провокацію для перевірки рішучості НАТО, Сікорський заявив, що не може підтвердити чи спростувати цю інформацію. Водночас він зауважив, що видання є авторитетним, тому такі повідомлення заслуговують на увагу.

Міністр висловив сподівання, що публічне розголошення можливих намірів рф змусить Москву відмовитися від їхньої реалізації.

Водночас Сікорський переконаний, що росія не здатна здійснити прямий напад на Польщу.

"Сьогодні путін не має засобів, щоб напасти на нас. Максимум, на що він здатен, – спробувати влаштувати якусь провокацію. Йому досі не вдалося захопити Донбас після майже тринадцяти років спроб", – заявив глава польського МЗС.

Раніше Сікорський вже припускав, що росія може вдатися до "операції під чужим прапором", аби створити привід для агресії проти однієї з країн-членів НАТО. Подібні побоювання також висловлював прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який заявляв про ризик російських провокацій з метою перевірити готовність Альянсу до колективної оборони.