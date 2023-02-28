Сім енергоблоків українських АЕС перевели на американське паливо — Енергоатом

Перехід на паливо Westinghouse забезпечить повну незалежність атомної енергетики України від росії.

Сім енергоблоків українських АЕС повністю переведені на паливо американської Westinghouse.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Сім енергоблоків українських атомних електростанцій, єдиним оператором яких є ДП "НАЕК "Енергоатом", повністю переведені на паливо американської Westinghouse Electric Sweden AB, яка є багаторічним надійним партнером Компанії", - зазначили в компанії.

З 2024 року цим паливом мають забезпечуватися всі 15 енергоблоків вітчизняних АЕС.

Завдяки цьому атомна енергетика України набуде остаточної незалежності від рф, наголосили в атомному операторі.

Крім цього, Енергоатом спільно з Westinghouse працюють над створенням "внутрішнього" виробництва ядерного палива (ЯП) із застосуванням технології цієї компанії в Україні. Це має не лише посилити безпеку постачань палива на вітчизняні АЕС, а й сприятиме вдосконаленню палива та збільшенню його енерговиділення.

З моменту набуття Україною незалежності єдиним постачальником ядерного палива для наших АЕС із радянських часів залишалося російське АС "ТВЕЛ". Процес диверсифікації постачань ЯП розпочався ще у 2000 році.

"Це був тривалий і поступовий процес, але його завершення прискорила війна. З початком повномасштабного вторгнення росії Енергоатом відмовився від тепловидільних збірок країни-агресора повністю та назавжди", - додали в компанії.

Раніше повідомлялось, що Україна висунула свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ.