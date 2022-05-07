Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Сім принципів відновлення України, які затвердили в Лугано

Глави держав і урядів, міністри та високі представники зобов’язалися підтримувати Україну на її шляху до відновлення — від початку і до довгострокового відновлення. Від імені усього українського народу хочу їм за це подякувати
На Міжнародній конференції в Лугано (Швейцарія) затвердили 7 принципів відновлення України.
Сім принципів відновлення України, які затвердили в Лугано Фото: з вільного доступу
Проєкт Плану відновлення та розвитку під керівництвом України, представлений на Міжнародній конференції в Лугано, був визнаний основним рамковим документом, що задає напрямок процесу відновлення України. Про це йдеться в ухваленій підсумковій декларації, про це повідомляє Урядовий портал.
 
Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс підкреслив, що основою декларації є "Сім принципів Лугано!, які визначають критерії та методи відновлення.
 
Учасники конференції затвердили наступні принципи:
 
  1. Партнерство. Україна буде очолювати процес відновлення втілювати його разом з міжнародними партнерами;
  2. Спрямованість на реформи;
  3. Прозорість, підзвітність, верховенство права;
  4. Демократична участь;
  5. Залучення багатьох стейкхолдерів;
  6. Гендерна рівність та інклюзія;
  7. Сталий розвиток.
     
"Глави держав і урядів, міністри та високі представники зобов’язалися підтримувати Україну на її шляху до відновлення — від початку і до довгострокового відновлення. Від імені усього українського народу хочу їм за це подякувати", — заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
 
Шмигаль повідомив, що робота над імплементацією плану розпочнеться вже сьогодні — під час круглого столу.
 
Як повідомлялося, 4-5 липня в Лугано триває Конференція з питань відновлення України після військової агресії російської федерації.
 
5 липня представники понад 40 країн і близько 20 міжнародних організацій за результатами конференції схвалили Декларацію Лугано і пообіцяли підтримувати Україну.
 
За даними уряду, план відновлення України уже зараз оцінюється у 750 млрд доларів.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 07 2022 16:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.