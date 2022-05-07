НОВИНИНа Міжнародній конференції в Лугано (Швейцарія) затвердили 7 принципів відновлення України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сім принципів відновлення України, які затвердили в Лугано
Глави держав і урядів, міністри та високі представники зобов’язалися підтримувати Україну на її шляху до відновлення — від початку і до довгострокового відновлення. Від імені усього українського народу хочу їм за це подякувати
Фото: з вільного доступу
Проєкт Плану відновлення та розвитку під керівництвом України, представлений на Міжнародній конференції в Лугано, був визнаний основним рамковим документом, що задає напрямок процесу відновлення України. Про це йдеться в ухваленій підсумковій декларації, про це повідомляє Урядовий портал.
Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс підкреслив, що основою декларації є "Сім принципів Лугано!, які визначають критерії та методи відновлення.
Учасники конференції затвердили наступні принципи:
- Партнерство. Україна буде очолювати процес відновлення втілювати його разом з міжнародними партнерами;
- Спрямованість на реформи;
- Прозорість, підзвітність, верховенство права;
- Демократична участь;
- Залучення багатьох стейкхолдерів;
- Гендерна рівність та інклюзія;
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Сталий розвиток.
"Глави держав і урядів, міністри та високі представники зобов’язалися підтримувати Україну на її шляху до відновлення — від початку і до довгострокового відновлення. Від імені усього українського народу хочу їм за це подякувати", — заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Шмигаль повідомив, що робота над імплементацією плану розпочнеться вже сьогодні — під час круглого столу.
Як повідомлялося, 4-5 липня в Лугано триває Конференція з питань відновлення України після військової агресії російської федерації.
5 липня представники понад 40 країн і близько 20 міжнародних організацій за результатами конференції схвалили Декларацію Лугано і пообіцяли підтримувати Україну.
За даними уряду, план відновлення України уже зараз оцінюється у 750 млрд доларів.
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