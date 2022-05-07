Сім принципів відновлення України, які затвердили в Лугано

Глави держав і урядів, міністри та високі представники зобов’язалися підтримувати Україну на її шляху до відновлення — від початку і до довгострокового відновлення. Від імені усього українського народу хочу їм за це подякувати

На Міжнародній конференції в Лугано (Швейцарія) затвердили 7 принципів відновлення України.

Проєкт Плану відновлення та розвитку під керівництвом України, представлений на Міжнародній конференції в Лугано, був визнаний основним рамковим документом, що задає напрямок процесу відновлення України. Про це йдеться в ухваленій підсумковій декларації, про це повідомляє Урядовий портал.

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс підкреслив, що основою декларації є "Сім принципів Лугано!, які визначають критерії та методи відновлення.

Учасники конференції затвердили наступні принципи:

Партнерство. Україна буде очолювати процес відновлення втілювати його разом з міжнародними партнерами; Спрямованість на реформи; Прозорість, підзвітність, верховенство права; Демократична участь; Залучення багатьох стейкхолдерів; Гендерна рівність та інклюзія; Сталий розвиток.



"Глави держав і урядів, міністри та високі представники зобов’язалися підтримувати Україну на її шляху до відновлення — від початку і до довгострокового відновлення. Від імені усього українського народу хочу їм за це подякувати", — заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль повідомив, що робота над імплементацією плану розпочнеться вже сьогодні — під час круглого столу.

Як повідомлялося, 4-5 липня в Лугано триває Конференція з питань відновлення України після військової агресії російської федерації.

5 липня представники понад 40 країн і близько 20 міжнародних організацій за результатами конференції схвалили Декларацію Лугано і пообіцяли підтримувати Україну.

За даними уряду, план відновлення України уже зараз оцінюється у 750 млрд доларів.