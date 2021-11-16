Similarweb відкрив новий офіс розробки у Києві: залучать понад 50 фахівців

Цей крок відбувається після первинного публічного розміщення компанії в травні на Нью-Йоркській фондовій біржі та відкриття четвертого офісу компанії в Рестоні, штат Вірджинія (США)

Платформа цифрового аналізу та збору даних відвідуваності сайтів Similarweb оголосила про відкриття 2 нових європейських офісів у Мюнхені (Німеччина) та Києві (Україна).

Про це повідомляє Yahoo Finance.

"Цей крок відбувається після первинного публічного розміщення компанії в травні на Нью-Йоркській фондовій біржі та відкриття четвертого офісу компанії в Рестоні, штат Вірджинія (США)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у новому мюнхенському офісі переважно працюватимуть комерційні, маркетингові та технічні ролі.

"Серед своїх клієнтів компанія вже налічує низку провідних німецьких брендів, у тому числі Adidas і DHL", - додає видання.

Натомість у київському офісі Similarweb працюватиме понад 50 спеціалістів з досліджень і розробок та ІТ. Очікується, що протягом наступних двох років ця кількість збільшиться втричі.

"Офіс буде служити технічним центром, залучаючи висококваліфіковану робочу силу України, і має стати важливою частиною глобального успіху Similarweb", - йдеться у повідомленні.

Як пише AIN.UA, в Україні вже є офіс Similarweb.

"Ще у 2015 році метою швидкого посилення та розширення ресурсів розробки у Києві вже було створено офіс компанії.

Спочатку присутність Similarweb в Україні розпочиналася як партнерство з Ciklum, але вже до 2016 року всі працівники київського офісу (тоді їх було 15 осіб) були штатними співробітниками SimilarWeb", - пише видання.