БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПлатформа цифрового аналізу та збору даних відвідуваності сайтів Similarweb оголосила про відкриття 2 нових європейських офісів у Мюнхені (Німеччина) та Києві (Україна).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Similarweb відкрив новий офіс розробки у Києві: залучать понад 50 фахівців
Цей крок відбувається після первинного публічного розміщення компанії в травні на Нью-Йоркській фондовій біржі та відкриття четвертого офісу компанії в Рестоні, штат Вірджинія (США)
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Yahoo Finance.
"Цей крок відбувається після первинного публічного розміщення компанії в травні на Нью-Йоркській фондовій біржі та відкриття четвертого офісу компанії в Рестоні, штат Вірджинія (США)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у новому мюнхенському офісі переважно працюватимуть комерційні, маркетингові та технічні ролі.
"Серед своїх клієнтів компанія вже налічує низку провідних німецьких брендів, у тому числі Adidas і DHL", - додає видання.
Натомість у київському офісі Similarweb працюватиме понад 50 спеціалістів з досліджень і розробок та ІТ. Очікується, що протягом наступних двох років ця кількість збільшиться втричі.
"Офіс буде служити технічним центром, залучаючи висококваліфіковану робочу силу України, і має стати важливою частиною глобального успіху Similarweb", - йдеться у повідомленні.
Як пише AIN.UA, в Україні вже є офіс Similarweb.
"Ще у 2015 році метою швидкого посилення та розширення ресурсів розробки у Києві вже було створено офіс компанії.
Спочатку присутність Similarweb в Україні розпочиналася як партнерство з Ciklum, але вже до 2016 року всі працівники київського офісу (тоді їх було 15 осіб) були штатними співробітниками SimilarWeb", - пише видання.
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16 11 2021 12:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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