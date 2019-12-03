Сінгапур тимчасово заборонив Boeing 737 МАХ після катастрофи в Ефіопії

Рішення щодо заборони використання літаків торкнеться регіонального перевізника SilkAir, а також авіакомпанії China Southern Airlines, Garuda Indonesia, Shandong Airlines і Thai Lion Air

Авіація Сінгапуру ухвалила рішення призупинити використання літаків Boeing 737 Max 8 після катастрофи літака цієї моделі в Ефіопії.

"Як заявило у вівторок вранці Управління цивільної авіації Сінгапуру, призупинення розпочнеться о 14:00", - інформує "Укрінформ" з посиланням на CNN.

Як зазначається, рішення щодо заборони використання літаків торкнеться регіонального перевізника SilkAir, а також авіакомпанії China Southern Airlines, Garuda Indonesia, Shandong Airlines і Thai Lion Air.

У національної авіакомпанії Сінгапуру Singapore Airlines немає літаків цієї моделі.

Сінгапур ухвалив таке рішення після того, як найбільша аргентинська авіакомпанія Aerolíneas Argentinas заявила про "заземлення" п'яти літаків Boeing 737 Max 8. Сама ж Aerolíneas Argentinas зазначила, що зробила це з огляду на "технічні звіти після падіння літака в Ефіопії”.

Раніше аналогічне рішення прийняли ефіопські авіалінії, Китай, Індонезія, мексиканський перевізник Aeromexico та ще кілька компаній.

Нагадаємо, що літак Ethiopian Airlines, що летів з Аддіс-Абеби в Кенії, зазнав аварії вранці 10 березня біля міста Бішофту, за 62 км на південний схід від Аддіс-Абеби. На борту перебувало 157 чоловік, всі вони загинули.