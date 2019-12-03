Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Сінгапур тимчасово заборонив Boeing 737 МАХ після катастрофи в Ефіопії

Рішення щодо заборони використання літаків торкнеться регіонального перевізника SilkAir, а також авіакомпанії China Southern Airlines, Garuda Indonesia, Shandong Airlines і Thai Lion Air
Авіація Сінгапуру ухвалила рішення призупинити використання літаків Boeing 737 Max 8 після катастрофи літака цієї моделі в Ефіопії.
Сінгапур тимчасово заборонив Boeing 737 МАХ після катастрофи в Ефіопії Фото: з відкритих джерел

"Як заявило у вівторок вранці Управління цивільної авіації Сінгапуру, призупинення розпочнеться о 14:00", - інформує "Укрінформ" з посиланням на CNN.

Як зазначається, рішення щодо заборони використання літаків торкнеться регіонального перевізника SilkAir, а також авіакомпанії China Southern Airlines, Garuda Indonesia, Shandong Airlines і Thai Lion Air.

У національної авіакомпанії Сінгапуру Singapore Airlines немає літаків цієї моделі.

Сінгапур ухвалив таке рішення після того, як найбільша аргентинська авіакомпанія Aerolíneas Argentinas заявила про "заземлення" п'яти літаків Boeing 737 Max 8. Сама ж Aerolíneas Argentinas зазначила, що зробила це з огляду на "технічні звіти після падіння літака в Ефіопії”.

Раніше аналогічне рішення прийняли ефіопські авіалінії, Китай, Індонезія, мексиканський перевізник Aeromexico та ще кілька компаній.

Нагадаємо, що літак Ethiopian Airlines, що летів з Аддіс-Абеби в Кенії, зазнав аварії вранці 10 березня біля міста Бішофту, за 62 км на південний схід від Аддіс-Абеби. На борту перебувало 157 чоловік, всі вони загинули.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 03 2019 10:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print is not dead"

Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print is not dead"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.