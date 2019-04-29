SIPRI: Україна нарощує військові витрати
"У 2018 році світові військові витрати склали 2,1% світового валового внутрішнього продукту або $239 на людину", - йдеться в звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI) від 29 квітня.
США витратили на оборону $649 мільярдів, Китай – $250 мільярдів (у Китаї зростання військових витрат спостерігався 24-й рік поспіль).
Також значно збільшили свої військові витрати в 2018 році і кілька країн в Центральній і Східній Європі.
Зокрема, витрати Польщі зросли на 8,9% до $ 11,6 мільярда, витрати України – на 21% до $4,8 мільярда.
Витрати Болгарії, Латвії, Литви та Румунії також зросли (18-24%) в 2018 році.
"Зростання військових витрат в Центральній і Східній Європі багато в чому пов'язане зі зростаючими уявленнями про загрозу з боку Росії. Це незважаючи на те, що російські військові витрати за останні два роки скоротилися", - повідомив старший науковий співробітник Програми озброєнь і військових витрат SIPRI Пітер Веземан.
У 2018 році військові витрати Росії скоротилися на 3,5% порівняно з 2017 роком і склали $61,4 мільярда. Це зробило її шостою за розмірами військових витрат країною в рейтингу SIPRI.
Разом з тим деякі країни скоротили витрати на оборону. Зокрема, військові витрати в країнах Африки скоротилися на 8,4% (в Алжирі (-6,1%), Анголі (-18%) і Судані (- 49%)), а в державах на Близькому Сході – на 1,9%.
Довідка: SIPRI відстежує зміни у військових витратах в усьому світі. Військові витрати включають в себе витрати уряду на поточну військову діяльність і збройні сили, в тому числі заробітну плату і допомогу, оперативні витрати, закупівлі озброєння та військової техніки, військове будівництво, науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, а також управління і тилове забезпечення.
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