Сіярто вважає ненадійною нафту, яку пропонує постачати Хорватія
Хорватія запропонувала транспортувати нафту до Угорщини і Словаччини, на що Будапешт заявив, що вона не надійна.
Про це Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто написав на Facebook-cторінці.
Тепер уггрщина звинувачує Хорватію в тому, що вона є не надійним партнером для транзиту нафти, після того, як Єврокомісія рекомендувала Будапешту імпортувати нафту через свого південного сусіда.
В той же час, аналіз Єврокомісії свідчить, що на хорватському трубопроводі JANAF Adriatic достатньо вільних потужностей, щоб забезпечити Угорщину і Словаччину нафтою, яка не походить з рф. Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс надіслав пропозицію Словаччині і Угорщині використовувати хорватський транзитний канал для отримання необхідних поставок нафти.
"Хорватія просто не є надійною країною для транзиту", – заявив Сійярто.
Голова МЗС Угорщини вважає, що це ненадійно, тому що необхідні інвестиції для збільшення пропускної здатності лінії не були здійснені, а дані про максимальну пропускну здатність наводяться такі, які ніколи ніким не були підтверджені.
"Це ненадійно, тому що ціна транзиту нафти була збільшена в п'ять разів порівняно з середніми ринковими значеннями з початку війни. Це ненадійно, тому що вони унеможливили MOL використовувати довгострокові транспортні потужності," - додав угорський чиновник.
Нагадаємо, що вчора, 1 серпня, прем'єр Хорватії оголосив про готовність транспортувати нафту до Угорщини та Словаччини.