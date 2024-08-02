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Сіярто вважає ненадійною нафту, яку пропонує постачати Хорватія

02 серпня 2024, 15:09
Сіярто вважає ненадійною нафту, яку пропонує постачати Хорватія
Петер Сійярто. Фото: diplomatija.com
На хорватському трубопроводі JANAF Adriatic достатньо вільних потужностей, щоб забезпечити дві країни нафтою.

Хорватія запропонувала транспортувати нафту до Угорщини і Словаччини, на що Будапешт заявив, що вона не надійна. 

Про це Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто написав на Facebook-cторінці. 

Тепер уггрщина звинувачує Хорватію в тому, що вона є не надійним партнером для транзиту нафти, після того, як Єврокомісія рекомендувала Будапешту імпортувати нафту через свого південного сусіда.

В той же час, аналіз Єврокомісії свідчить, що на хорватському трубопроводі JANAF Adriatic достатньо вільних потужностей, щоб забезпечити Угорщину і Словаччину нафтою, яка не походить з рф. Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс надіслав пропозицію Словаччині і Угорщині використовувати хорватський транзитний канал для отримання необхідних поставок нафти.

"Хорватія просто не є надійною країною для транзиту", – заявив Сійярто.

Голова МЗС Угорщини вважає, що це ненадійно, тому що необхідні інвестиції для збільшення пропускної здатності лінії не були здійснені, а дані про максимальну пропускну здатність наводяться такі, які ніколи ніким не були підтверджені. 

"Це ненадійно, тому що ціна транзиту нафти була збільшена в п'ять разів порівняно з середніми ринковими значеннями з початку війни. Це ненадійно, тому що вони унеможливили MOL використовувати довгострокові транспортні потужності," - додав угорський чиновник. 

Нагадаємо, що вчора, 1 серпня, прем'єр Хорватії оголосив про готовність транспортувати нафту до Угорщини та Словаччини.

 

УгорщинанафтаХорватіяСловаччинаПетер Сійярто

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