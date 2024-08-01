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ПОЛІТИКА

Прем'єр Хорватії оголосив про готовність транспортувати нафту до Угорщини та Словаччини

01 серпня 2024, 17:14
Прем'єр Хорватії оголосив про готовність транспортувати нафту до Угорщини та Словаччини
Глава хорватського уряду наголосив на готовності забезпечити постачання нафтопереробних підприємств Угорщини та Словаччини в обсязі понад 14 млн тонн сировини.

Хорватія готова транспортувати нафту до Угорщини та Словаччини через Адріатичний нафтопровід JANAF.

Про це заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, повідомляє HINA.

Пленкович повідомив, що надіслав листа угорському та словацькому прем'єрам, а також голові Європейської комісії, у якому висловив готовність Хорватії та нафтової компанії JANAF транспортувати нафту до Угорщини та Словаччини.

За його словами, оператор Адріатичного нафтопроводу JANAF готовий вести переговори з угорським енергоконцерном MOL з питань логістики та забезпечення енергетичної безпеки в умовах, що змінилися.

Як зазначив Пленкович, лист було надіслано в середу, 31 липня, "в контексті рішення України призупинити транзит через свою територію нафти російської компанії "Лукойл".

Глава хорватського уряду наголосив на готовності забезпечити постачання нафтопереробних підприємств Угорщини та Словаччини в обсязі понад 14 млн тонн сировини.

Постачання передбачається вести за допомогою нафтопроводу, який з'єднує термінал порту Омішаль на хорватському острові Крк в Адріатичному морі з територією Угорщини.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Україна заборонила транзит російської нафти "Лукойл" до Угорщини та Словаччини через свою територію. При цьому українські санкції проти "Лукойлу" було введено ще у 2018 році.

ХорватіяУгорщинаСловаччинанафта

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