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Іспанія наклала вето на угорську заявку щодо покупки поїздів Talgo через Україну – FT

12 вересня 2024, 13:51
Іспанія наклала вето на угорську заявку щодо покупки поїздів Talgo через Україну – FT
Wikipedia
В Мадриді побоюються, що угорці передадуть технології кремлю.

Уряд Іспанії наклав заборону на купівлю угорською компанією Ganz-Mávag мадридського виробника поїздів Talgo за 619 млн євро.

Голова причина це побоювання, що дружній до росії уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана може отримати доступ до технологій, які можуть бути корисними для України, повідомляє британська щоденна газета Financial Times.

В Іспанії вважають, що компанія Talgo володіє передовими технологіями для автоматичної зміни ширини залізничних колій, а це може вплинути на відновленні української інфраструктури та інтеграції її залізничної мережі з Європою. 

В Україні залізнична колія ширша за європейську і це ускладнює транспортування пасажирів та вантажів.

За словами компанії Talgo, її система змінної колії "дає змогу поїзду змінювати ширину колії під час руху зі швидкістю близько 15 км/год і без необхідності зупинки".

Talgo була везіонером у розробці технології зміни ширини колії і досі вважається лідером у цій галузі, попри те, що термін дії більшості її ключових патентів сплив, і інші виробники поїздів тепер мають у своєму розпорядженні аналогічні розробки.

Заборону Іспанії ухвалили через близькі відносини Орбана з путіним.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес критикував Орбана як "пропутінського" лідера, заявляючи, що угорський прем'єр "намагається поставити Україну на коліна".

Проте угорська компанія оголосила про намір оскаржити рішення Іспанії в суді. Представники Ganz-Mávag спростували припущення, що їхній інтерес до Talgo пов'язаний із технологіями зміни колії, заявивши, що це рішення має політичний характер.

 
ІспаніяУгорщинаВіктор Орбан

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