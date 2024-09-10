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Угорщина передасть €14 млн з Фонду миру Чаду, а не Україні

10 вересня 2024, 13:37
Угорщина передасть €14 млн з Фонду миру Чаду, а не Україні
Будапешт. Фото: budapest-photoguide.com
Спочатку ці кошти мали піти на підтримку Києва.

Будапешт планує передати свою частку коштів з Європейського фонду миру для підтримки оборони африканської країни Чад, замість України. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час пресконференції.

Крім фінансової допомоги угорський уряд планує постачати їй зброю. 

"Ми вирішили використати ці 14 млн євро для зміцнення безпеки в Чаді, для створення нового навчального закладу з метою підготовки армійських офіцерів у Чаді та для поліпшення можливостей збройних сил Чаду", - заявив Сіярто. 

Глава МЗС додав, що таку пропозицію обговорять 26 вересня на раді постійних представників країн Європейського Союзу. 

"Угорська пропозиція була включена до порядку денного засідання Комітету послів ЄС, яке заплановане на 26 вересня, і ми сподіваємося, що ця пропозиція буде прийнята", - додав політик.

Під час дводенного візиту делегації з Чаду на чолі з президентом Махаматом Дебі Угорщина підписала декілька угод, серед яких і у сфері протидії нелегальній міграції, в обороні та сільському господарстві.

Крім того, в кінці літа українські біженці опинилися на вулиці після обмеження допомоги уряду Угорщини.

 

Угорщинавійна в УкраїніЧаду

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