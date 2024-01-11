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ПОЛІТИКА

Сійярто проведе зустріч з Кулебою в Ужгороді – ЗМІ

11 січня 2024, 14:04
Сійярто проведе зустріч з Кулебою в Ужгороді – ЗМІ
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
Основна тема — потенційні перемовини Орбана та Зеленського.

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Угорщини Петер Сійярто зустрінуться в Ужгороді 29 січня. Останній повідомив, що сторони планують обговорити зустріч лідерів Володимира Зеленського та Віктора Орбана, а саме те, яку роботу потрібно проробити для того, аби вона все ж відбулася.

Про це повідомляє ATV.

"Якщо все піде добре, є підтверджена дата 29 січня, ми зустрінемося з українським колегою з міністром Кулебою в Ужгороді, щоб побачити, чи може зустріч на високому рівні допомогти ситуації", – сказав Сійярто.

Раніше в Офісі президента України заявили, що можливі переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном можуть стосуватися широкого спектра двосторонніх відносин.

Як відомо, Угорщина й Україна майже не вели контактів на високому рівні після повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року, але в останні тижні вони активізувались на різних рівнях. 

зустрічКулебасіярто

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