Сійярто проведе зустріч з Кулебою в Ужгороді – ЗМІ

Основна тема — потенційні перемовини Орбана та Зеленського.

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Угорщини Петер Сійярто зустрінуться в Ужгороді 29 січня. Останній повідомив, що сторони планують обговорити зустріч лідерів Володимира Зеленського та Віктора Орбана, а саме те, яку роботу потрібно проробити для того, аби вона все ж відбулася.

Про це повідомляє ATV.

"Якщо все піде добре, є підтверджена дата 29 січня, ми зустрінемося з українським колегою з міністром Кулебою в Ужгороді, щоб побачити, чи може зустріч на високому рівні допомогти ситуації", – сказав Сійярто.

Раніше в Офісі президента України заявили, що можливі переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном можуть стосуватися широкого спектра двосторонніх відносин.

Як відомо, Угорщина й Україна майже не вели контактів на високому рівні після повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року, але в останні тижні вони активізувались на різних рівнях.