Сіярто вирушив до Ужгорода для зустрічі з Кулебою (оновлено)

Про те, що глава МЗС Угорщини вилітає до України, він повідомив пару годин тому.

Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вирушив до Закарпаття, де він має зустрітися з українським колегою Дмитром Кулебою.

Про це він повідомив у Facebook.

"Виїжджаємо на Закарпаття. Хочемо налагодити співпрацю України та Угорщини, і зробимо все, щоб угорська громада на Закарпатті повернула свої колишні права", – написав Сіярто зранку 29 січня.

Згодом він додав, що їде до Ужгорода. І як у попередньому дописі очільник угорського МЗС написав про "повернення своїх колишніх прав" угорською громадою на Закарпатті.

Повідомлялося, що зустріч міністрів закордонних справ Угорщини та України має на меті підготовку зустрічі угорського прем'єра Віктора Орбана та українського президента Володимира Зеленського.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а також голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розпочали переговори з угорським міністром закордонних справ Петером Сіярто.

"Почали важливий візит угорської делегації. Разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрічаємо міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сіярто з командою", – повідомив Єрмак.

Керівник Офісу президента наголосив на важливості відвертого й конструктивного діалогу між країнами й відзначив, що переговори стосуватимуться нормалізації українсько-угорських відносин.