Скалецька: Обсервація в Нових Санжарах завершилася — хворих немає

"14-денний термін обсервації закінчився. Ми вже спакували речі та готуємось повернутись до своїх родин, друзів та звичного життя. Найважливішим є те, що всі евакуйовані з Китаю, члени екіпажу та команда супроводу – не мають захворювання на коронавірус"

В евакуйованих з Китаю українців та іноземців, які перебували на обсервації у медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині, закінчився двотижневий термін обсервації з приводу коронавірусу. Усі вони здорові.

Про це ексміністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька написала на своїй сторінці в Facebook, передає УКРІНФОРМ.

"14-денний термін обсервації закінчився. Ми вже спакували речі та готуємось повернутись до своїх родин, друзів та звичного життя. Найважливішим є те, що всі евакуйовані з Китаю, члени екіпажу та команда супроводу – не мають захворювання на коронавірус", - зазначила Скалецька.

Вона підкреслила, що протягом двох тижнів вся Україна мала змогу детально стежити за обсервацією евакуйованих громадян України та інших країн. У цей час МОЗ детально висвітлював усі її аспекти: стан здоров’я, результати аналізів, питання побуту.

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Ексміністр подякувала усім, хто перебував у "Нових Санжарах", за відповідальне ставлення та розуміння. Крім того, вона висловила подяку всім, хто брав участь в організації евакуації та процесу обсервації, а також тим, хто підтримував людей на карантині надісланим листом, подарованою книгою та просто добрим словом.

За словами Скалецької, вся команда Міністерства охорони здоров’я щодня проводила наполегливу роботу.

"Ми весь час були на зв’язку, проводили скайп-конференції, підготували низку дуже важливих рішень. А головне – провели масштабну підготовку до появи коронавірусу в Україні. Як показує практика, медична система готова, алгоритми працюють", - наголосила Скалецька.

Нагадаємо, що інфікований на коронавірус українець, який госпіталізований в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні, почувається значно краще.