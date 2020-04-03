Медики повідомили, що інфікований коронавірусом українець почувається значно краще
Про це повідомила hromadske завідувачка відділення Валентина Мандреску.
«Станом на сьогодні почувається значно краще. Вранці була нормальна температура, зменшився кашель, вночі спав, апетит добрий», — розповіла лікарка.
За її словами, пацієнта лікують відповідно до алгоритмів і міністерських наказів. Мандреску зазначила, що у її відділені наразі немає тест-систем для виявлення китайського коронавірусу.
Також вона заперечила інформацію про те, що дружина інфікованого на коронавірус українця, яку вчора забрали на обсервацію, перебуває саме в інфекційному відділені Чернівецької обласної клінічної лікарні.
Нагадаємо, що компанія Amazon вилучила понад мільйон товарів, виробники яких стверджують, що вони захищають від коронавірусу або навіть виліковують його.
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