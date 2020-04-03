Медики повідомили, що інфікований коронавірусом українець почувається значно краще

Інфікований — житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску «Порубне» в Чернівецькій області. Тоді симптомів зараження у них не виявили. Після прибуття подружжя самоізолювалося, а через два дні, 28 лютого, у чоловіка з'явилися симптоми, які вказували на коронавірусну інфекцію. 29 лютого його госпіталізували, а ввечері в понеділок, 2 березня, коронавірус підтвердили за допомогою тестування

Інфікований на коронавірус українець, який госпіталізований в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні, почувається значно краще.

Про це повідомила hromadske завідувачка відділення Валентина Мандреску.

«Станом на сьогодні почувається значно краще. Вранці була нормальна температура, зменшився кашель, вночі спав, апетит добрий», — розповіла лікарка.

За її словами, пацієнта лікують відповідно до алгоритмів і міністерських наказів. Мандреску зазначила, що у її відділені наразі немає тест-систем для виявлення китайського коронавірусу.

Також вона заперечила інформацію про те, що дружина інфікованого на коронавірус українця, яку вчора забрали на обсервацію, перебуває саме в інфекційному відділені Чернівецької обласної клінічної лікарні.

Нагадаємо, що компанія Amazon вилучила понад мільйон товарів, виробники яких стверджують, що вони захищають від коронавірусу або навіть виліковують його.