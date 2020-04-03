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Медики повідомили, що інфікований коронавірусом українець почувається значно краще

Інфікований — житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску «Порубне» в Чернівецькій області. Тоді симптомів зараження у них не виявили. Після прибуття подружжя самоізолювалося, а через два дні, 28 лютого, у чоловіка з'явилися симптоми, які вказували на коронавірусну інфекцію. 29 лютого його госпіталізували, а ввечері в понеділок, 2 березня, коронавірус підтвердили за допомогою тестування
Інфікований на коронавірус українець, який госпіталізований в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні, почувається значно краще.
Медики повідомили, що інфікований коронавірусом українець почувається значно краще Фото: з вільних джерел

Про це повідомила hromadske завідувачка відділення Валентина Мандреску.

«Станом на сьогодні почувається значно краще. Вранці була нормальна температура, зменшився кашель, вночі спав, апетит добрий», — розповіла лікарка.

За її словами, пацієнта лікують відповідно до алгоритмів і міністерських наказів. Мандреску зазначила, що у її відділені наразі немає тест-систем для виявлення китайського коронавірусу.

Також вона заперечила інформацію про те, що дружина інфікованого на коронавірус українця, яку вчора забрали на обсервацію, перебуває саме в інфекційному відділені Чернівецької обласної клінічної лікарні.

Нагадаємо, що компанія Amazon вилучила понад мільйон товарів, виробники яких стверджують, що вони захищають від коронавірусу або навіть виліковують його.

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04 03 2020 17:00
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