Скандал із рейтингом Doing Business: Рада МВФ висловила довіру Георгієвій

Рада також "взяла до відома", що розслідування Світового банку щодо можливих порушень співробітниками банку у справі звіту Doing Business триває

Виконавча рада МВФ за результатами перевірки дій директора-розпорядника фонду Кристаліни Георгієвої при укладанні рейтингу Doing Business висловила їй довіру та загалом не знайшла доказів її провини.

Про це повідомляється в офіційній заяві МВФ, пише "Економічна правда".

Зазначається, що виконавча рада провела 8 засідань щодо розслідування WilmerHale про порушення у звіті Doing Business 2018. 11 жовтня рада завершила розгляд питання.

У МВФ додали, що виконавча рада ретельно вивчила питання, провела дві обширні дискусії з представниками WilmerHale, а також із Георгієвою.

Рада також "взяла до відома", що розслідування Світового банку щодо можливих порушень співробітниками банку у справі звіту Doing Business триває.

"Виконавча рада вважає, що інформація, представлена ​​в ході розгляду питання, остаточно не свідчить про те, що директор-розпорядник відіграла неналежну роль у підготовці звіту Doing Business 2018, коли вона була головою Світового банку", - наголошується у заяві.

"Вивчивши всі представлені докази, виконавча рада підтверджує свою повну впевненість у її здатності продовжувати ефективно виконувати свої обов'язки. Правління вірить у зобов'язання директора-розпорядника підтримувати найвищі стандарти управління та доброчесність у МВФ", - додали у Фонді.

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