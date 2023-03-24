Скандинавські країни домовилися про спільне використання 250 винищувачів

Домовленість передбачає спільну технічну підтримку авіапарку

Очільники військово-повітряних сил Данії, Фінляндії, Швеції та Норвегії підписали угоду про використання 250 винищувачів як єдиних об'єднаних сил.

Про це повідомляє Aftenposten.

ВПС чотирьох північних країн підписали угоду, мета якої полягає в тому, щоб мати можливість діяти як єдині об'єднані військово-повітряні сили.

Це передбачає спільну підготовку, спільну технічну підтримку, логістику та планування.

У підсумку об'єднані сили чотирьох країн матимуть близько 250 сучасних бойових літаків. Це приблизно на одному рівні з великими європейськими державами, такими як Франція і Велика Британія.

Раніше повідомлялось, що Фінляндія обговорює передачу Україні застарілих винищувачів.