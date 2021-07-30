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Скарлетт Йоганссон подала до суду на Disney за стрімінг фільму "Чорна вдова"

Disney навмисно змусила Marvel порушити угоду без будь-якого обґрунтування, щоб не дати пані Йоганссон в повній мірі реалізувати вигоду від її угоди з Marvel
Актриса Скарлетт Йоганссон подала позов до суду на компанію Disney за одночасну прем'єру фільму "Чорна вдова" в кінотеатрах і стрімінговому сервісі.
Скарлетт Йоганссон подала до суду на Disney за стрімінг фільму "Чорна вдова" Скарлетт Йоханссон. Фото: dujev.ru
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
 
 За її версією, контракт передбачав прем'єру тільки в кінотеатрах. Disney вважає претензії необгрунтованими, так як актриса отримала додаткові кошти вже виплачених понад $20 млн.
 
Зазначається, що значна частина гонорару акторки доводиться на частину виручки від продажу квитків в кінотеатрах.
 
"Disney навмисно змусила Marvel порушити угоду без будь-якого обґрунтування, щоб не дати пані Йоганссон в повній мірі реалізувати вигоду від її угоди з Marvel", - йдеться в позові.
 
Фільм "Чорна вдова", де Скарлетт Йоганссон зіграла головну роль, вийшов в прокат 9 липня. Картина зібрала $ 156 млн в США і $ 160 млн в інших країнах.
 
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30 07 2021 12:32
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