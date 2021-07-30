Скарлетт Йоганссон подала до суду на Disney за стрімінг фільму "Чорна вдова"

Disney навмисно змусила Marvel порушити угоду без будь-якого обґрунтування, щоб не дати пані Йоганссон в повній мірі реалізувати вигоду від її угоди з Marvel

Актриса Скарлетт Йоганссон подала позов до суду на компанію Disney за одночасну прем'єру фільму "Чорна вдова" в кінотеатрах і стрімінговому сервісі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За її версією, контракт передбачав прем'єру тільки в кінотеатрах. Disney вважає претензії необгрунтованими, так як актриса отримала додаткові кошти вже виплачених понад $20 млн.

Зазначається, що значна частина гонорару акторки доводиться на частину виручки від продажу квитків в кінотеатрах.

"Disney навмисно змусила Marvel порушити угоду без будь-якого обґрунтування, щоб не дати пані Йоганссон в повній мірі реалізувати вигоду від її угоди з Marvel", - йдеться в позові.

Фільм "Чорна вдова", де Скарлетт Йоганссон зіграла головну роль, вийшов в прокат 9 липня. Картина зібрала $ 156 млн в США і $ 160 млн в інших країнах.