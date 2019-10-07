Скасування розшуку і заочного арешту Шарія визнали законним
Прокуратура просила суд скасувати постанову Шевченківського районного суду Києва про повернення справи проти Шарія на додаткове розслідування в прокуратуру, скасування його розшуку і арешту, йдеться в матеріалах суду, повідомляють Українські Новини.
Апеляційний суд відхилив скаргу прокуратури, таким чином, рішення суду про скасування розшуку і заочного арешту Шарія набуло чинності.
Справу проти Шарія було відкрито за фактом застосування вогнепальної зброї в ході конфлікту з відвідувачем в ресторані McDonalds в Києві в травні 2011 року.
Нагадаємо, що ЦВК скасувала реєстрацію блогера Анатолія Шарія на дострокових парламентських виборах.
За даними СБУ, блогер не проживає на території України з 2012 року, що унеможливлює його участь в виборах до Верховної Ради 21 липня. У Нідерландах йому надано статус біженця.
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