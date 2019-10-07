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Скасування розшуку і заочного арешту Шарія визнали законним

Апеляційний суд відхилив скаргу прокуратури, таким чином, рішення суду про скасування розшуку і заочного арешту Шарія набуло чинності
Київський апеляційний суд відмовився скасувати постанову про зняття з розшуку та скасування заочного арешту блогера Анатолія Шарія.
Скасування розшуку і заочного арешту Шарія визнали законним

Прокуратура просила суд скасувати постанову Шевченківського районного суду Києва про повернення справи проти Шарія на додаткове розслідування в прокуратуру, скасування його розшуку і арешту,  йдеться в матеріалах суду, повідомляють Українські Новини.

Апеляційний суд відхилив скаргу прокуратури, таким чином, рішення суду про скасування розшуку і заочного арешту Шарія набуло чинності.

Справу проти Шарія було відкрито за фактом застосування вогнепальної зброї в ході конфлікту з відвідувачем в ресторані McDonalds в Києві в травні 2011 року.

Нагадаємо, що ЦВК скасувала реєстрацію блогера Анатолія Шарія на дострокових парламентських виборах.

За даними СБУ, блогер не проживає на території України з 2012 року, що унеможливлює його участь в виборах до Верховної Ради 21 липня. У Нідерландах йому надано статус біженця. 

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10 07 2019 21:22
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