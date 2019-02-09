CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп провів частину дня 1 вересня за грою в гольф, тоді як міг перебувати у Польщі на заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Скасувавши візит до Польщі, Трамп поїхав пограти у гольф, - Bloomberg
Під час гри він регулярно отримував оновлення про ураган та встигав публікувати дописи у Twitter
Дональд Трамп і Майк Пенс. Фото: newsweek.com
Трамп поїхав у свій приватний гольф-клуб у Північній Вірджинії, де провів кілька годин, інформує Bloomberg.
Нагадаємо, що 30 серпня стало відомо, що Трамп скасував візит до Польщі, де мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, у зв’язку з наближенням до США потужного урагану "Доріан".
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02 09 2019 10:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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