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Скасувавши візит до Польщі, Трамп поїхав пограти у гольф, - Bloomberg

Під час гри він регулярно отримував оновлення про ураган та встигав публікувати дописи у Twitter
Президент США Дональд Трамп провів частину дня 1 вересня за грою в гольф, тоді як міг перебувати у Польщі на заходах з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.
Скасувавши візит до Польщі, Трамп поїхав пограти у гольф, - Bloomberg Дональд Трамп і Майк Пенс. Фото: newsweek.com

Трамп поїхав у свій приватний гольф-клуб у Північній Вірджинії, де провів кілька годин, інформує Bloomberg.

Нагадаємо, що 30 серпня стало відомо, що Трамп скасував візит до Польщі, де мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, у зв’язку з наближенням до США потужного урагану "Доріан".

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02 09 2019 10:41
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