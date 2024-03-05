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Скільки моряків рф потонуло разом із "Сергієм Котовим": ГУР назвало цифру

05 березня 2024, 15:25
Скільки моряків рф потонуло разом із
з вільних джерел
росіяни зазнали чималих втрат після знищення патрульного корабля "Сєргєй Котов".

російські окупанти зазнали відчутних втрат серед екіпажу після потоплення українськими силами патрульного корабля "Сєргєй Котов" у Чорному морі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Так, за попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель "Сєргєй Котов", що призвела до знищення судна, втрати серед екіпажу російських окупантів склали:

  •  7 — "безповоротних";
  • 6 — "санітарних".

В ГУР припускають, що ще 52-х членів екіпажу, які перебували на кораблі, ворогу, ймовірно, вдалось евакуювати.

"Схоже, що врятованих і ошелешених моряків "сєрґєя котова" через втрату судна "матроситимуть" російські спецслужби", - додали в розвідці.

Нагадаємо, що 5 березня, Головне управління розвідки Міноборони України офіційно повідомило, що спецпідрозділ "Group 13" потопив російський патрульний корабель "Сергей Котов" дронами Magura V5.

В Мережі вже розповсюджується відео атаки безпілотних дронів і намагання екіпажу відбити атаку. Але удари в корму, правий і лівий борти призвели до того, що "Сергей Котов" пішов на дно.

корабельГУРвійна в Україніросія окупанти

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