Скільки населених пунктів може затопити через руйнування Каховської ГЕС: дані Кабміну

Під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів.

Через підрив росіянами Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів. Триває евакуація населення.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, наразі всіх місцевих жителів евакуйовують до Миколаєва.

"Займаємося евакуацією жителів районів підтоплення. Наразі проводяться евакуаційні заходи з мікрорайону Острів у Херсоні. Сформовані евакуаційні потяги до Миколаєва", — написав він.

Шмигаль також повідомив, що оцінюються наслідки для довкілля та загрозу для Запорізької атомної електростанції, однак через відсутність доступу до неї така оцінка ускладнена.

"Знищення Каховської ГЕС — терористичний акт з боку Росії, яка несе за це повну відповідальність. Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня нашої держави. Світ має відреагувати. Негайно. Але не просто словами, а діями. Росія має негайно забратися із ЗАЕС, аби уникнути подальшої катастрофи", — зауважив Шмигаль.

Нагадаємо, Каховська гідроелектростанція була підірвана російськими окупантами у ніч на 6 червня. Спершу факт руйнування підтвердили представники оперативного командування "Південь", а пізніше — Херсонська обласна військова адміністрація.