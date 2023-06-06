Матеріали:
Теми:

Скільки населених пунктів може затопити через руйнування Каховської ГЕС: дані Кабміну

06 червня 2023, 10:55
Скільки населених пунктів може затопити через руйнування Каховської ГЕС: дані Кабміну
Фото: УНН
Під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів.

Через підрив росіянами Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів. Триває евакуація населення.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, наразі всіх місцевих жителів евакуйовують до Миколаєва.

аймаємося евакуацією жителів районів підтоплення. Наразі проводяться евакуаційні заходи з мікрорайону Острів у Херсоні. Сформовані евакуаційні потяги до Миколаєва", — написав він.

Шмигаль також повідомив, що оцінюються наслідки для довкілля та загрозу для Запорізької атомної електростанції, однак через відсутність доступу до неї така оцінка ускладнена.

"Знищення Каховської ГЕС — терористичний акт з боку Росії, яка несе за це повну відповідальність. Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня нашої держави. Світ має відреагувати. Негайно. Але не просто словами, а діями. Росія має негайно забратися із ЗАЕС, аби уникнути подальшої катастрофи", — зауважив Шмигаль.

Нагадаємо, Каховська гідроелектростанція була підірвана російськими окупантами у ніч на 6 червня. Спершу факт руйнування підтвердили представники оперативного командування "Південь", а пізніше — Херсонська обласна військова адміністрація.

Каховська ГЕСвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Однозначно: Україна – не Ізраїль. Членство в НАТО приносить не лише безпеку – Едвард Лукас
Політика
Однозначно: Україна – не Ізраїль. Членство в НАТО приносить не лише безпеку – Едвард Лукас
06 червня 2023, 14:27
Україна не стріляє з
Політика
Україна не стріляє з "Патріотів" по горобцях. Але росіяни намагаються затримати український наступ – Том Купер
Переклад iPress – 06 червня 2023, 13:17
Хто дівчину танцює... Як Австрія стала альпійським оплотом путіна – Politico
Політика
Хто дівчину танцює... Як Австрія стала альпійським оплотом путіна – Politico
Переклад iPress – 06 червня 2023, 08:11
Менталітет війни чи філософія перемоги. Що потрібно зробити українським Збройним силам для перемоги – Ерік Крамер та Пол Шнайдер
Політика
Менталітет війни чи філософія перемоги. Що потрібно зробити українським Збройним силам для перемоги – Ерік Крамер та Пол Шнайдер
05 червня 2023, 14:51
Потрібно заново вивчити мову геополітики і жорсткої сили. Китай виграє від ослаблення росії, тож Захід повинен готуватися вже зараз – Ендрю Міхта
Політика
Потрібно заново вивчити мову геополітики і жорсткої сили. Китай виграє від ослаблення росії, тож Захід повинен готуватися вже зараз – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 05 червня 2023, 12:27
Західні лідери заговорили про успіх України та її право бути в НАТО. На черзі – Вашингтон – Філліпс О'Брайен
Політика
Західні лідери заговорили про успіх України та її право бути в НАТО. На черзі – Вашингтон – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 червня 2023, 09:02
Адміністрація Байдена підриває свою справу стратегічно безглуздими заявами щодо українських атак на території росії. Їй варто наслідувати досвід Черчиля – Еліот Коен
Адміністрація Байдена підриває свою справу стратегічно безглуздими заявами щодо українських атак на території росії. Їй варто наслідувати досвід Черчиля – Еліот Коен
Переклад iPress – 02 червня 2023, 12:45
Атака безпілотників на москву. У путіна проблеми з безпекою кордону – реакція західних експертів та ЗМІ
Атака безпілотників на москву. У путіна проблеми з безпекою кордону – реакція західних експертів та ЗМІ
Переклад iPress – 02 червня 2023, 08:33
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється