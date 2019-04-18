Скільки українці готові чекати позитивних змін від нового президента, - ІНФОГРАФІКА

Чверть респондентів хочуть, щоб здобутки з’явилися вже через 6 місяців

Половина опитаних українців вважають, що новій команді президента України потрібно дати не менше ніж рік, щоби показати позитивні результати роботи.

Чверть респондентів хочуть, щоб здобутки з’явилися вже через 6 місяців, ще 14% – хочуть побачити їх за квартал, 8% – чекають негайних змін, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" за підсумками другого тижня квітня 2019 року.

Серед молодих опитаних, мешканців Півдня та Центру дещо більше тих, хто готовий почекати рік, чи довше, щоб побачити досягнення роботи майбутнього глави держави.

Зазначається, що опитування проводилося з 12 по 16 квітня 2019 року. Методом особистого інтерв’ю соціологи опитали 3000 респондентів від 18 років і старше.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,8%.

Додамо, у другому турі виборів президента майже 73% українців з тих, хто визначився і має намір голосувати, готові підтримати шоумена Володимира Зеленського, за його опонента Петра Порошенка готові проголосувати 23% виборців. За три дні до виборів відрив Зеленського зберігається, свідчать соціологічні опитування "Рейтинг".