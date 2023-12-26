Складна ситуація – Міністр оборони Швеції про брак боєприпасів

Швеції потрібно купувати артилерійські боєприпаси, як для себе, так і для підтримки України, а для цього потужність заводів має збільшитися.

Про це повідомляє шведське телебачення SVT.

"У нас є гарні установки Archer, але вони не мають значення, якщо немає боєприпасів, якими можна стріляти", - заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Він додав, що Швеція має підтримувати Україну артилерійськими боєприпасами, одночасно нарощуючи власні запаси.

"Це складна ситуація", - сказав шведський міністр.

Наразі ведеться робота над укладанням угоди, яка забезпечить шведській стороні доступ до необхідних боєприпасів.

За даними виробника боєприпасів Nammo, який має заводи у Швеції, терміни поставки боєприпасів зараз складають до шести років.

На додаток до нарощування своїх запасів, Швеція повинна мати можливість купувати нові снаряди в разі конфлікту. За словами Пола Йонсона, важливо, щоб заводи з виробництва боєприпасів у Скандинавії збільшили свої потужності.

Nammo заявляє, що без значних інвестицій зовні він не може збільшувати виробництво.

"Гроші на це є в ЄС. Від нас очікують часткових інвестицій", підсумував Йонсон.

Адміністрація оборонного озброєння, яка веде переговори, стверджує, що "ведеться інтенсивна робота над збільшенням виробничих потужностей і доступності артилерійських боєприпасів у Швеції і скандинавських країнах".

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