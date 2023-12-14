Сьогодні уряд Швеції затвердив "зимовий" пакет допомоги Україні на 124 млн, про який прем’єр Ульф Крістеррсон оголосив кілька днів тому.

Про це уряд написав в соцмережі X (Twitter).

"Україна бореться за своє виживання, а також за безпеку і свободу Європи.

Це вирішальний час для підтримки України. Сьогодні уряд Швеції схвалив зимовий пакет для України у розмірі 124 млн євро на цивільну інфраструктуру", - йдеться в дописі.

В уряді наголосили на необхідності продовження фінансової підтримки Євросоюзу для України.

"Майбутнє України – в ЄС", - написали в уряді.

Нагадаємо, що кілька днів тому Швеція оголосила про новий пакет гуманітарної допомоги для України на суму 1,4 мільярда крон, що дорівню $133 млн.