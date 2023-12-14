Уряд Швеції затвердив "зимовий" пакет допомоги Україні в €124 млн
Про це уряд написав в соцмережі X (Twitter).
"Україна бореться за своє виживання, а також за безпеку і свободу Європи.
Це вирішальний час для підтримки України. Сьогодні уряд Швеції схвалив зимовий пакет для України у розмірі 124 млн євро на цивільну інфраструктуру", - йдеться в дописі.
В уряді наголосили на необхідності продовження фінансової підтримки Євросоюзу для України.
"Майбутнє України – в ЄС", - написали в уряді.
Нагадаємо, що кілька днів тому Швеція оголосила про новий пакет гуманітарної допомоги для України на суму 1,4 мільярда крон, що дорівню $133 млн.