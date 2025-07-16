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Скорочення кадрів у Держдепі зачепили фахівців з питань України і росії

16 липня 2025, 14:09
Скорочення кадрів у Держдепі зачепили фахівців з питань України і росії
Фото: AP
Вони здебільшого надавали аналітичну підтримку для формування американської дипломатії.

Серед 1350 працівників Державного департаменту США, яких звільнили того тижня, були старші аналітики бюро розвідки, а також фахівці, які спеціалізуються на рф та Україні.

Про це повідомляє газета The New York Times.

Ці звільнення можуть призвести до втрати важливого експертного потенціалу саме в той час, коли президент Трамп відновлює зусилля щодо врегулювання війни між москвою і Києвом - однієї з головних зовнішньополітичних пріоритетів його адміністрації.

Скорочення стали частиною реорганізації в Бюро розвідки та досліджень (INR). Це бюро не займається шпигунством чи збором розвідданих, але надає аналітичну підтримку для формування американської дипломатії.

Точна кількість звільнених аналітиків невідома, але після об’єднання двох офісів в рамках INR частина працівників продовжить працювати над питаннями рф та України.

Еск співробітниця Державного департаменту Еллен Маккарті, яка керувала бюро протягом двох років за першого терміну Трампа, назвала ці скорочення "недалекоглядними".

Минулого тижня ми писали, що Держдеп США розпочав масові скорочення.

 

війнадерждеп сша

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