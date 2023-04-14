Скорочення штату Twitter залишає російських тролів без контролю (доповнено)

Зараз у Twitter активно діє нова група російських тролів, яка підтримує війну путіна в Україні.

У Twitter процвітають сотні російських і китайських державних пропагандистських акаунтів після того, як Ілон Маск звільнив команду, яка активно з ними боролася.

Про це повідомляє BBC News.

Підрозділ займався боротьбою з "інформаційними операціями", координував кампанії таких країн, як росія, Китай та Іран, що могли впливати на громадську думку та підривати демократію.

Після купівлі соцмережі Ілоном Маском більшість цих спеціалістів звільнилися або були звільнені. Це зробило платформу вразливою для іноземних маніпуляцій.

У зв'язку з цим зараз у Twitter активно діє нова група російських тролів, яка підтримує війну путіна в Україні, висміює Київ і Захід та атакує незалежні російськомовні видання. Багато таких акаунтів було заблоковано, але десятки все ще активні.

Експерти Університету Клемсона зазначають, що ця мережа, імовірно, походить з "фабрики тролів" засновника ПВК "вагнер" Євгєнія Прігожина.

Окрім цієї групи акаунтів, дослідники виявили мережу тролів, які підтримують Україну, і ще одну, яка захищає російську опозицію, зокрема Алєксєя Навального.

Незважаючи на те, що вони мають усі ознаки облікових записів тролів, включаючи випадкові числа в описах Twitter і скоординовану поведінку, ці мережі залишаються непоміченими.

Команда Університету Клемсона також відстежує прокитайські облікові записи, націлені на користувачів китайською та англійською мовами щодо питань, важливих для уряду КНР.

"Без команди, присвяченої боротьбі зі скоординованими кампаніями, Twitter повільно ставатиме дедалі більш небезпечним", – зазначили дослідники.

До речі,Twitter запускає можливість платної підписки на контент. Тепер платним можна зробити будь-який матеріал: текст чи відео, для цього потрібно лише вибрати "монетизацію" в налаштуваннях.

"Ви отримуватимете стільки, скільки отримаємо ми, тобто 70% за підписку на iOS та Android (вони стягують 30%) і ~92% на веб (може бути більше, залежно від платіжного процесора). Після першого року плата за підписку на iOS та Android знижується до 15%, і ми будемо додавати невелику суму зверху, залежно від обсягу", – про це заявив власник Twitter Ілон Маск.

Повідомляється також, що соцмережа сприятиме просуванню контенту користувачів.

"Будь-якої миті ви можете залишити нашу платформу й забрати виконану роботу із собою. Легко ввійти, легко вийти", – додав власник соцмережі.

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