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ПОЛІТИКА

росія втратила на війні до 90% елітного спецназу — WP

14 квітня 2023, 15:14
росія втратила на війні до 90% елітного спецназу — WP
Джерело: volynnews
На їх поповнення піде до 10 років.

Окремі бригади російського спецназу втратили до 95% особового складу у війні проти України.

Про це пише The Washington Post.

Згідно з документами США, які витекли до мережі, російське командування надмірно покладалось на спецназ й використовувало його у складі піхотних формувань, які зазнали величезних втрат. На початку війни росія скептично ставилась до боєздатності своїх підлеглих, тому наказувала елітним бійцям вступати в прямі бої.

Чиновники США вважають, що втрати спецназу ГУР рф, зроблять його менш ефективним не лише у війні проти України, але й в інших куточках світу.

Згідно з висновком США, три з п'яти бригад зазнали втрат у 90-95% особового складу. Солдатам спецназу потрібно щонайменше чотирьох років спеціальної підготовки, тому в Штатах вважають, що москві знадобиться до десяти років на відновлення усіх підрозділів.

В "злитих" документах не йдеться про те, скільки саме бійців спецназу було вбито або ж поранено в Україні. Водночас в одному з перехоплень зазначається, що один підрозділ - 346-й - втратив майже усю бригаду, в якій діяло 125 осіб із розгорнутих 900.

Нагадаємо, що до мережі потрапили "засекречені військові документи", які детально описують плани США та НАТО щодо нарощування сил української армії перед контрнаступом. ФБР у четвер, 13 квітня, арештувало підозрюваного у "зливі" секретних документів Пентагону військовослужбовця Джека Тейшейру. У його помешканні також були проведені обшуки. 

Детально читайте у статті : Відновленню не підлягає. російський спецназ виснажено, свідчить витік документів Пентагону.

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