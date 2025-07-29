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ПОЛІТИКА

Sky News: путін не сприймає ультиматуми Трампа серйозно без реальних дій

29 липня 2025, 16:19
Sky News: путін не сприймає ультиматуми Трампа серйозно без реальних дій
з вільних джерел
"путін не любить ультиматуми".

Малоймовірно, що російського диктатора владіміра путіна злякають нові заяви Дональда Трампа, він не сприйматиме президента США серйозно, доки той не підтвердить свої погрози діями.

Про це пише Sky News, аналізуючи можливу реакцію кремля на слова Трампа про те, що термін для рф на завершення її війни проти України скорочено з 50 днів до 10−12. В іншому разі проти москви та її партнерів буде запроваджено нові мита.

Однак замість страху путін "страждатиме від нападу дежавю", пише автор публікації, нагадуючи, що президент США вже неодноразово жорстко висловлювався на адресу рф, але до реальних кроків справа не дійшла. Раніше Трамп висловлював своє невдоволення путіним, вимагав припинити стріляти і підписати мирну угоду, але, вказує автор статті, немає ні припинення вогню, ні нових антиросійських санкцій. 

Також автор публікації нагадує, що "путін не любить ультиматуми". 

"Вони, як правило, мають зворотний ефект. Просто подивіться, який ефект справив 50-денний термін, встановлений Трампом, — нуль", — підкреслюється в статті.

Навпаки, кремль, як і раніше, прихильний досягненню своїх цілей у війні проти України, і у москви немає наміру погоджуватися на компроміс. 

Тому, поки Трамп не підтвердить свої слова діями і не введе санкції за відсутність прогресу в мирному врегулюванні, путін не змінить своїх цілей, підсумував автор публікації.

війнаВладімір ПутінДональд Трампультиматум

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