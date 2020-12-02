SkyUp готовий до евакуації українських громадян з Уханя, очікує від МОЗ дати
Український авіаперевізник SkyUp готовий здійснити спеціальний рейс до китайського міста Уханя для евакуації українських громадян, очікує команди від Міністерства охорони здоров'я, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Нам не потрібно багато часу для підготовки до вильоту. Наш літак готовий, екіпаж також. Літак вилетить о 5 ранку одразу після того, як ми отримаємо команду від МОЗ. Наразі точної дати немає. Попередньо говорилось, що рейс буде цього тижня, але конкретної дати та часу немає. Щойно літак вилетить - МОЗ спільно зі SkyUp дасть брифінг, де і повідомимо всі деталі евакуації", - зазначили в компанії
У SkyUp наголосили, що точну тривалість польоту повідомити не можуть, проте літак буде один і він зробить зупинку в місті Алмати.
Нагадаємо, що Україна отримала тест-систему для діагностики нового коронавірусу.
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