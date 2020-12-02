Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

SkyUp готовий до евакуації українських громадян з Уханя, очікує від МОЗ дати

"Літак вилетить о 5 ранку одразу після того, як ми отримаємо команду від МОЗ"
У SkyUp наголосили, що точну тривалість польоту повідомити не можуть, проте літак буде один і він зробить зупинку в місті Алмати.
SkyUp готовий до евакуації українських громадян з Уханя, очікує від МОЗ дати Фото: з вільних джерел

Український авіаперевізник SkyUp готовий здійснити спеціальний рейс до китайського міста Уханя для евакуації українських громадян, очікує команди від Міністерства охорони здоров'я, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Нам не потрібно багато часу для підготовки до вильоту. Наш літак готовий, екіпаж також. Літак вилетить о 5 ранку одразу після того, як ми отримаємо команду від МОЗ. Наразі точної дати немає. Попередньо говорилось, що рейс буде цього тижня, але конкретної дати та часу немає. Щойно літак вилетить - МОЗ спільно зі SkyUp дасть брифінг, де і повідомимо всі деталі евакуації", - зазначили в компанії

У SkyUp наголосили, що точну тривалість польоту повідомити не можуть, проте літак буде один і він зробить зупинку в місті Алмати.

Нагадаємо, що Україна отримала тест-систему для діагностики нового коронавірусу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 02 2020 14:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пропозиції МОЗ: Обов

Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці дерев

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.