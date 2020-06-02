Україна отримала тест-систему для діагностики нового коронавірусу
Про це на брифінгу розповів голова Директорату громадського здоров'я МОЗ Андрій Скіпальський,передає LB.ua.
"Сьогодні-завтра тест-смужки прибудуть в Україну. Вони вже, як я проінформований, перебувають на митній території України. І, власне, з'явиться можливість діагностувати цілеспрямовано цю коронавірусну інфекцію", - сказав він.
Їх буде достатньо для 25-30 перевірок на коронавірус.
"У той самий час є домовленість з Всесвітньою організацією охорони здоров'я про додаткове постачання тест-систем найближчим часом, що збільшить цю кількість у два-три рази", - сказав Скіпальський.
На сайті Центру громадського здоров'я МОЗ кажуть, що отримана тест-система дозволяє проводити лабораторну діагностику коронавірусу. Набори розроблені в Німеччині.
Діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, які відповідають епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби, яке зазначено в рекомендаціях ВООЗ.
Станом на 5 лютого в Україні не підтвердилося 11 підозр на коронавірус. Ще двоє пацієнтів перебувають на діагностиці, результати будуть відомі до кінця дня.
Нагадаємо, що Українських громадян, яких евакуюють з Китаю, розмістять в лікарнях на термін інкубаційного періоду коронавірусу 2019nCoV.
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