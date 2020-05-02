Українців помістять на карантин після евакуації з Уханя
Про це на брифінгу стосовно ситуації з поширенням коронавірусу 2019nCoV сказав генеральний директор Директорату громадського здоров’я МОЗ Андрій Скипальський, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Будуть встановлені тимчасові обмежувальні заходи і особливі умови для в’їзду осіб, які перебували саме в китайській провінції Хубей, і буде запропонована ізоляція в заклади, визначені МОЗ”, - сказав Скипальскийй
Термін карантинних заходів охоплює інкубаційний період коронавірусу 2019nCoV, що становить від 2 до 10 днів.
Також, за словами Скипальського, у Міністерстві інфраструктури розробляють план евакуації українських громадян з Уханя, остаточна дата евакуації ще не визначена. “У Міністерстві інфраструктури України відбулася нарада щодо повернення близько 60 громадян України з міста Ухань, наразі обговорюється план евакуації, всі логістичні моменти, дати поки що невідомі”, - сказав Скипальский.
Нагадаємо, що за останню добу від китайського коронавірусу померли ще 65 людей. Так, 490 смертей зафіксували у Китаї та по одній смерті у Гонконзі та на Філіппінах. У світі вірусом інфіковані вже 24,5 тисячі людей.
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