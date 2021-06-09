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SkyUp із 23 вересня почне літати до Праги

Рейси виконуватимуться тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга і щонеділі
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines із 23 вересня почне виконувати рейси за маршрутом Київ – Прага – Київ.
SkyUp із 23 вересня почне літати до Праги Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє пресслужба компанії.
 
Зазначається, що рейси виконуватимуться тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга і щонеділі.
 
Для в’їзду до Чехії українцям потрібно мати сертифікат про повний курс вакцинації (Vaxzevria/AstraZeneca, Spikevax/Moderna, Comirnaty/Pfizer/BioNTech, Janssen, Covishield), завершеної щонайменше за 14 днів до мандрівки, який сформований у мобільному застосунку "Дія" з QR-кодом або виданий у країні ЄС.
 
Вичерпна інформація про вимоги для в'їзду доступна на сайті Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки.
 
Як повідомляв Ук, SkyUp із 20 вересня 2021 року почне літати з Києва до польського міста Лодзь.
 
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06 09 2021 16:19
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