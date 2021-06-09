SkyUp із 23 вересня почне літати до Праги

Рейси виконуватимуться тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга і щонеділі

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines із 23 вересня почне виконувати рейси за маршрутом Київ – Прага – Київ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що рейси виконуватимуться тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга і щонеділі.

Для в’їзду до Чехії українцям потрібно мати сертифікат про повний курс вакцинації (Vaxzevria/AstraZeneca, Spikevax/Moderna, Comirnaty/Pfizer/BioNTech, Janssen, Covishield), завершеної щонайменше за 14 днів до мандрівки, який сформований у мобільному застосунку "Дія" з QR-кодом або виданий у країні ЄС.

Вичерпна інформація про вимоги для в'їзду доступна на сайті Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки.

Як повідомляв Ук, SkyUp із 20 вересня 2021 року почне літати з Києва до польського міста Лодзь.