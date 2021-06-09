ВІДПОЧИНОК НОВИНИУкраїнська авіакомпанія SkyUp Airlines із 23 вересня почне виконувати рейси за маршрутом Київ – Прага – Київ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SkyUp із 23 вересня почне літати до Праги
Рейси виконуватимуться тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга і щонеділі
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що рейси виконуватимуться тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга і щонеділі.
Для в’їзду до Чехії українцям потрібно мати сертифікат про повний курс вакцинації (Vaxzevria/AstraZeneca, Spikevax/Moderna, Comirnaty/Pfizer/BioNTech, Janssen, Covishield), завершеної щонайменше за 14 днів до мандрівки, який сформований у мобільному застосунку "Дія" з QR-кодом або виданий у країні ЄС.
Вичерпна інформація про вимоги для в'їзду доступна на сайті Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки.
Як повідомляв Ук, SkyUp із 20 вересня 2021 року почне літати з Києва до польського міста Лодзь.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 09 2021 16:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Парад військ і молебень за народ. Як Україна святкуватиме День Незалежності
- ФОТО Згорілі ліси у Туреччині видно з космосу
- ВІДЕО В Іспанії добудували найвищий житловий будинок у ЄС. Його зводили 17 років
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"