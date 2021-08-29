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SkyUp прибрав з найдешевшого тарифу можливість вибирати місця заздалегідь
За тарифом Standard SkyUp залишив можливість безкоштовно вибирати місце під час онлайн-реєстрації, починаючи з 6 ряду, за винятком аварійних рядів. Дистанційна реєстрація відкривається для таких квитків за 15 днів до вильоту
Фото: facebook.com/LvivAirport
Про це повідомляє avianews.
Згідно з повідомленням, раніше пасажири з такими квитками без додаткової плати могли забронювати місця після 5 ряду і до кінця салону за винятком крісел в аварійних рядах.
Згідно з оновленими правилами, за вибір місця заздалегідь тепер необхідно буде заплатити від 6 до 21 дол в залежності від ряду і розміщення біля проходу, на середньому кріслі або біля вікна.
Безкоштовне бронювання місць заздалегідь залишилося тільки у пасажирів, які купили найдорожчі квитки за тарифом Flex.
"За тарифом Standard SkyUp залишив можливість безкоштовно вибирати місце під час онлайн-реєстрації, починаючи з 6 ряду, за винятком аварійних рядів. Дистанційна реєстрація відкривається для таких квитків за 15 днів до вильоту", - зазначили у виданні.
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29 08 2021 15:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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