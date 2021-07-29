SkyUp почне літати з Києва до Парижа та Ніцци Рейси Київ–Ніцца–Київ літатимуть двічі на тиждень: по четвергах і неділях, починаючи з 19 серпня

Авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила продаж квитків на рейси Київ–Ніцца–Київ і Київ–Париж/Бове–Київ, які планує почати виконувати з серпня.

Фото: Ukrinform

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