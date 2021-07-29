CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАвіакомпанія SkyUp Airlines відкрила продаж квитків на рейси Київ–Ніцца–Київ і Київ–Париж/Бове–Київ, які планує почати виконувати з серпня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SkyUp почне літати з Києва до Парижа та Ніцци
Рейси Київ–Ніцца–Київ літатимуть двічі на тиждень: по четвергах і неділях, починаючи з 19 серпня
Фото: Ukrinform
Про це повідомляє ЦТС.
Рейси Київ–Париж/Бове–Київ виконуватимуться тричі на тиждень: по понеділках, середах і п'ятницях. Старт польотів – 20 серпня.
Рейси Київ–Ніцца–Київ літатимуть двічі на тиждень: по четвергах і неділях, починаючи з 19 серпня.
Ціни на рейси Київ–Париж/Бове стартують від 2531 грн, Київ–Ніцца – від 3203 грн.
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29 07 2021 12:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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