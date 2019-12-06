Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

SkyUp працює у звичайному режимі

Суд призупинив ліцензію SkyUp Airlines на перевезення пасажирів авіатранспортом, проте у самій авіакомпанії назвали таке рішення незаконним
Авіаперевізник SkyUp Airlines виконує рейси згідно із розкладом.
SkyUp працює у звичайному режимі Фото: facebook.com/LvivAirport

"SkyUp Airlines працює у звичайному режимі, всі рейси виконуються відповідно до заявленого розкладу", - офіційно повідомила авіакомпанія  на своїй сторінці у Facebook.

Також авіаперевізник додав фотографії з реєстрації на рейс PQ 0101 до Одеси, запланований на 12 червня.

Суд призупинив ліцензію SkyUp Airlines на перевезення пасажирів авіатранспортом, проте у самій авіакомпанії назвали таке рішення незаконним і закликали владу втрутитись у ситуацію.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи рішення суду щодо відкликання ліцензії у SkyUp, порекомендував президенту Володимиру Зеленському "набрати відомий номер" і з’ясувати, що відбувається, натякаючи таким чином, що за цим може стояти олігарх Ігор Коломойський.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 06 2019 15:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію?

Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.