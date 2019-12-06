SkyUp працює у звичайному режимі
"SkyUp Airlines працює у звичайному режимі, всі рейси виконуються відповідно до заявленого розкладу", - офіційно повідомила авіакомпанія на своїй сторінці у Facebook.
Також авіаперевізник додав фотографії з реєстрації на рейс PQ 0101 до Одеси, запланований на 12 червня.
Суд призупинив ліцензію SkyUp Airlines на перевезення пасажирів авіатранспортом, проте у самій авіакомпанії назвали таке рішення незаконним і закликали владу втрутитись у ситуацію.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи рішення суду щодо відкликання ліцензії у SkyUp, порекомендував президенту Володимиру Зеленському "набрати відомий номер" і з’ясувати, що відбувається, натякаючи таким чином, що за цим може стояти олігарх Ігор Коломойський.
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