SkyUp працює у звичайному режимі

Суд призупинив ліцензію SkyUp Airlines на перевезення пасажирів авіатранспортом, проте у самій авіакомпанії назвали таке рішення незаконним

Авіаперевізник SkyUp Airlines виконує рейси згідно із розкладом.

"SkyUp Airlines працює у звичайному режимі, всі рейси виконуються відповідно до заявленого розкладу", - офіційно повідомила авіакомпанія на своїй сторінці у Facebook.

Також авіаперевізник додав фотографії з реєстрації на рейс PQ 0101 до Одеси, запланований на 12 червня.

Суд призупинив ліцензію SkyUp Airlines на перевезення пасажирів авіатранспортом, проте у самій авіакомпанії назвали таке рішення незаконним і закликали владу втрутитись у ситуацію.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи рішення суду щодо відкликання ліцензії у SkyUp, порекомендував президенту Володимиру Зеленському "набрати відомий номер" і з’ясувати, що відбувається, натякаючи таким чином, що за цим може стояти олігарх Ігор Коломойський.