SkyUp пропонує 8% знижки на квитки за всіма напрямками

"До свята 8 Березня SkyUp запускає акційний розпродаж квитків на всі напрямки. Скористатися промокодом зі знижкою 8% можна з 6 до 9 березня включно"

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines пропонує 8% знижки на квитки на всі рейси, що виконуватимуться з 6 березня до 28 жовтня.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі SkyUp.

"До свята 8 Березня SkyUp запускає акційний розпродаж квитків на всі напрямки. Скористатися промокодом зі знижкою 8% можна з 6 до 9 березня включно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що акційна ціна діє на всі внутрішні та міжнародні рейси, що будуть виконуватися з 6 березня до 28 жовтня, крім травневих свят з 29 квітня до 4 травня.

Нагадаємо, що з 16 січня 2020 року в авіакомпанії SkyUp Airlines вступають в силу нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу.