Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

SkyUp пропонує 8% знижки на квитки за всіма напрямками

"До свята 8 Березня SkyUp запускає акційний розпродаж квитків на всі напрямки. Скористатися промокодом зі знижкою 8% можна з 6 до 9 березня включно"
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines пропонує 8% знижки на квитки на всі рейси, що виконуватимуться з 6 березня до 28 жовтня.
SkyUp пропонує 8% знижки на квитки за всіма напрямками Фото: facebook.com/LvivAirport

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі SkyUp.

"До свята 8 Березня SkyUp запускає акційний розпродаж квитків на всі напрямки. Скористатися промокодом зі знижкою 8% можна з 6 до 9 березня включно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що акційна ціна діє на всі внутрішні та міжнародні рейси, що будуть виконуватися з 6 березня до 28 жовтня, крім травневих свят з 29 квітня до 4 травня.

Нагадаємо, що з 16 січня 2020 року в авіакомпанії SkyUp Airlines вступають в силу нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 03 2020 15:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.