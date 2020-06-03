CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнська авіакомпанія SkyUp Airlines пропонує 8% знижки на квитки на всі рейси, що виконуватимуться з 6 березня до 28 жовтня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SkyUp пропонує 8% знижки на квитки за всіма напрямками
"До свята 8 Березня SkyUp запускає акційний розпродаж квитків на всі напрямки. Скористатися промокодом зі знижкою 8% можна з 6 до 9 березня включно"
Фото: facebook.com/LvivAirport
Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі SkyUp.
"До свята 8 Березня SkyUp запускає акційний розпродаж квитків на всі напрямки. Скористатися промокодом зі знижкою 8% можна з 6 до 9 березня включно", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що акційна ціна діє на всі внутрішні та міжнародні рейси, що будуть виконуватися з 6 березня до 28 жовтня, крім травневих свят з 29 квітня до 4 травня.
Нагадаємо, що з 16 січня 2020 року в авіакомпанії SkyUp Airlines вступають в силу нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу.
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