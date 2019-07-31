SkyUp в жовтні відкриває авіарейси у Чехію з трьох українських міст
З 17 жовтня лоукостер запустить рейси з Харкова і Львова до Праги. За обома напрямками польоти будуть виконуватися два рази на тиждень у четвер та в неділю. Про це avianews.com повідомили в авіакомпанії.
З 22 жовтня SkyUp полетить з Києва в чеське місто Пардубіце, розташоване за 125 км від Праги. Вильоти будуть здійснюватися тричі на тиждень по вівторках, п'ятницях і неділях. Мінімальна вартість квитків починається від 1247 грн в одну сторону за безбагажним тарифом.
Для пасажирів, які прямують до Праги, SkyUp має намір організувати автобус з аеропорту Пардубіце. Він відправлятиметься до чеської столиці через пів години після прибуття рейсу з Києва. Заявлена SkyUp вартість квитків на трансфер складе 3 євро в одну сторону і 5 євро туди-назад.
Авіаквитки в міста Чехії вже доступні для бронювання на сайті авіакомпанії і в агентствах.
Нагадаємо, що лоукост-авіаперевізник SkyUp опублікував правила перевезення ручної поклажі та багажу на своїх рейсах.
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