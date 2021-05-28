НОВИНИУкраїнська авіакомпанія SkyUp відкриває рейси із Запоріжжя до Стамбула та Батумі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SkyUp відкриває рейси із Запоріжжя до Стамбула та Батумі
Рейс до Батумі планували відкрити ще в минулому році, але через пандемію його спочатку перенесли, а потом взагалі скасували
Фото: з вільних джерел
Про це повідомила адміністрація КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" на сторінці у Фейсбуці.
Рейс до Батумі планували відкрити ще в минулому році, але через пандемію його спочатку перенесли, а потом взагалі скасували.
Сьогодні, 28 травня, із Запоріжжя до Батумі о 16:15 вилітає перший рейс.
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28 05 2021 16:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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