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SkyUp відкриває рейси із Запоріжжя до Стамбула та Батумі

Рейс до Батумі планували відкрити ще в минулому році, але через пандемію його спочатку перенесли, а потом взагалі скасували
Українська авіакомпанія SkyUp відкриває рейси із Запоріжжя до Стамбула та Батумі.
SkyUp відкриває рейси із Запоріжжя до Стамбула та Батумі Фото: з вільних джерел
Про це повідомила адміністрація КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" на сторінці у Фейсбуці. 
 
 
Рейс до Батумі планували відкрити ще в минулому році, але через пандемію його спочатку перенесли, а потом взагалі скасували.
 
Сьогодні, 28 травня, із Запоріжжя до Батумі о 16:15 вилітає перший рейс. 
 
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28 05 2021 16:48
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