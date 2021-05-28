Рейс до Батумі планували відкрити ще в минулому році, але через пандемію його спочатку перенесли, а потом взагалі скасували

Українська авіакомпанія SkyUp відкриває рейси із Запоріжжя до Стамбула та Батумі.

Про це повідомила адміністрація КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" на сторінці у Фейсбуці.

Рейс до Батумі планували відкрити ще в минулому році, але через пандемію його спочатку перенесли, а потом взагалі скасували.

Сьогодні, 28 травня, із Запоріжжя до Батумі о 16:15 вилітає перший рейс.