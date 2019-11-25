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SkyUp запустила рейси зі Львова до Тель-Авіва

SkyUp з грудня планує здійснювати рейси в Тель-Авів із Запоріжжя
Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines у неділю, 24 листопада, запустила прямі регулярні рейси зі Львова до Тель-Авіва.
SkyUp запустила рейси зі Львова до Тель-Авіва Фото: facebook.com/LvivAirport

Рейси здійснюватимуться двічі на тиждень - щочетверга і щонеділі. Аеропорт прильоту - Міжнародний аеропорт ім. Бен-Гуріона, передає LB.ua.

Вартість квитка в один бік без багажу - від 2,3 тис. грн, з багажем - від 3 тис. грн.

Окрім того, SkyUp планує здійснювати рейси в Тель-Авів із Запоріжжя. Початок льотної програми - з 5 грудня 2019 року.

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25 11 2019 12:40
ТЕГИ: SkyUp, літак
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