SkyUp запустила рейси зі Львова до Тель-Авіва

SkyUp з грудня планує здійснювати рейси в Тель-Авів із Запоріжжя

Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines у неділю, 24 листопада, запустила прямі регулярні рейси зі Львова до Тель-Авіва.

Рейси здійснюватимуться двічі на тиждень - щочетверга і щонеділі. Аеропорт прильоту - Міжнародний аеропорт ім. Бен-Гуріона, передає LB.ua.

Вартість квитка в один бік без багажу - від 2,3 тис. грн, з багажем - від 3 тис. грн.

Окрім того, SkyUp планує здійснювати рейси в Тель-Авів із Запоріжжя. Початок льотної програми - з 5 грудня 2019 року.