CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнська лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines у неділю, 24 листопада, запустила прямі регулярні рейси зі Львова до Тель-Авіва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SkyUp запустила рейси зі Львова до Тель-Авіва
SkyUp з грудня планує здійснювати рейси в Тель-Авів із Запоріжжя
Фото: facebook.com/LvivAirport
Рейси здійснюватимуться двічі на тиждень - щочетверга і щонеділі. Аеропорт прильоту - Міжнародний аеропорт ім. Бен-Гуріона, передає LB.ua.
Вартість квитка в один бік без багажу - від 2,3 тис. грн, з багажем - від 3 тис. грн.
Окрім того, SkyUp планує здійснювати рейси в Тель-Авів із Запоріжжя. Початок льотної програми - з 5 грудня 2019 року.
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