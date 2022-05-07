НОВИНИУряд Австралії оголосив про скасування мит на імпорт з України - цей захід набуває чинності з 4 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Слідом за ЄС скасувала мита на імпорт з України також Австралія
Такі заходи з боку Австралії та інших міжнародних партнерів, які підтримують економіку України та розширюють торговельні можливості, є життєво важливими для відновлення та реконструкції України в короткостроковій та довгостроковій перспективі
Фото: novostipmr.com
Про це йдеться у заяві на сайті Міністерства торгівлі та туризму Австралії.
"Таке рішення слідує за аналогічними діями наших міжнародних партнерів, таких як Європейський Союз і Сполучене Королівство.
Скасування тарифів на імпорт до Австралії з України є ключовою частиною поточних зусиль уряду Австралії щодо подальшого поглиблення наших двосторонніх торговельних та інвестиційних відносин", - йдеться у заяві.
"Такі заходи з боку Австралії та інших міжнародних партнерів, які підтримують економіку України та розширюють торговельні можливості, є життєво важливими для відновлення та реконструкції України в короткостроковій та довгостроковій перспективі", - додали в уряді Австралії.
Зазначається, що у 2021 році український імпорт до Австралії становив близько 122 млн австралійських доларів ($83 млн).
Тарифи на товари, які виробляються в Україні, знижуються з 5% до нуля, зменшена ставка діятиме протягом 12 місяців.
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05 07 2022 17:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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