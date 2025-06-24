Словаччина готова підтримати нові санкції ЄС проти рф, але є умови

Братиславі знову потрібні гарантії.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив про готовність підтримати запропонований ЄС 18-й пакет санкцій проти кремля вже через кілька годин після того, як його угорський колега Петер Сійярто заявив, що і Угорщина, і Словаччина виступають проти нього.

Про це повідомляє Euractiv.

Вчора ввечері Бланар заявив, що словацький уряд оцінює кожен пакет санкцій з погляду того, чи може він зашкодити національній економіці.

"Переговори ще тривають. Але, виходячи з того, що було обговорено досі, очевидно, що пакет не матиме негативного впливу на економіку Словаччини, і ми готові його підтримати", – додав глава МЗС.

Але він додав, що Словаччина вимагатиме від ЄС "гарантій" і підтримки для пом'якшення наслідків зупинки поставок російських енергоресурсів.

"Існують також арбітражні ризики, які вплинуть на Словацьку Республіку – можливо, на суму до 20 млрд євро", – сказав він.

"Тому ми вимагаємо гарантій щодо того, як будуть усунені ці негативні наслідки", – додав міністр.

Бланар наголосив, що для Словаччини політично важливо, щоб обговорення пакета санкцій було перенесено до Європейської ради і пов'язано з пропозицією RePowerEU. Тому і він, і прем'єр-міністр Роберт Фіцо прагнуть зустрітися з президенткою Європейської комісії і прем'єркою Данії, країна якої головуватиме в обговореннях ініціативи RePowerEU.