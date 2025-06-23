Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Угорщина і Словаччина блокуватимуть 18-й пакет санкцій проти рф

23 червня 2025, 15:03
Угорщина і Словаччина блокуватимуть 18-й пакет санкцій проти рф
Фото:shutterstock.com
Нові обмеження мали б прийняти цього тижня.

Сьогодні міністр Угорщини заявив, що Будапешт і Братислава блокуватимуть пакет санкцій у відповідь на плани Євросоюзу щодо поступового припинення імпорту енергоносіїв з рф.

Про це Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав під час пресконференції

Угорський політик заявив, що його країна та Словаччина вирішили не підтримувати план Європейського Союзу щодо 18-го пакету санкцій проти рф.

"Ми зробили це тому, що Європейський Союз хоче заборонити країнам-членам, включно із Угорщиною і Словаччиною, купувати дешевий російський природний газ і дешеву російську нафту, як вони робили це раніше", – оголосив Сійярто.

Ще 17 червня Європейська комісія запропонувала ввести юридично обов'язкову заборону на імпорт російського газу та скрапленого природного газу до ЄС до кінця 2027 року. 

Пропозиція включає забезпечення того, аби план не міг бути заблокований Угорщиною і Словаччиною.

В кінці тижня ми писали, що Євросоюз може затвердити 18-й пакет санкцій проти кремля наступного тижня.

 

УгорщинаСловаччинаЄвросоюз

Останні матеріали

Командос, секретні операції та безпілотники. Чому країни раптом почали транслювати операції своїх спецслужб – Wall Street Journal
Політика
Командос, секретні операції та безпілотники. Чому країни раптом почали транслювати операції своїх спецслужб – Wall Street Journal
Переклад iPress – 23 червня 2025, 15:13
Іран відволікає. Не забувайте про Україну – Філліпс О’Брайен
Іран відволікає. Не забувайте про Україну – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 23 червня 2025, 12:34
Операція
Політика
Операція "безмежна мудрість". Як Трамп вміє в дипломатію та переговори з Іраном – Том Купер
Переклад iPress – 23 червня 2025, 08:35
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Політика
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 червня 2025, 14:06
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Політика
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 20 червня 2025, 12:02
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Політика
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Переклад iPress – 20 червня 2025, 07:32
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Політика
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Переклад iPress – 19 червня 2025, 12:20
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Політика
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 19 червня 2025, 11:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється