Угорщина і Словаччина блокуватимуть 18-й пакет санкцій проти рф

Нові обмеження мали б прийняти цього тижня.

Сьогодні міністр Угорщини заявив, що Будапешт і Братислава блокуватимуть пакет санкцій у відповідь на плани Євросоюзу щодо поступового припинення імпорту енергоносіїв з рф.

Про це Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав під час пресконференції.

Угорський політик заявив, що його країна та Словаччина вирішили не підтримувати план Європейського Союзу щодо 18-го пакету санкцій проти рф.

"Ми зробили це тому, що Європейський Союз хоче заборонити країнам-членам, включно із Угорщиною і Словаччиною, купувати дешевий російський природний газ і дешеву російську нафту, як вони робили це раніше", – оголосив Сійярто.

Ще 17 червня Європейська комісія запропонувала ввести юридично обов'язкову заборону на імпорт російського газу та скрапленого природного газу до ЄС до кінця 2027 року.

Пропозиція включає забезпечення того, аби план не міг бути заблокований Угорщиною і Словаччиною.

В кінці тижня ми писали, що Євросоюз може затвердити 18-й пакет санкцій проти кремля наступного тижня.