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Словаччина і далі блокує 18-й пакет санкцій ЄС проти росії

04 липня 2025, 19:29
Словаччина і далі блокує 18-й пакет санкцій ЄС проти росії
Фото: dt.ua
Вони затягують час через що пакет досі не прийнятий.

Новий 18-й пакет санкцій ЄС проти рф був знову поставлений на розгляд під час засідання послів Європейського Союзу в Брюсселі 4 липня, проте не був прийнятий через позицію Словаччини.

Про це на умовах анонімності сказали два дипломати впливових держав ЄС Європейської правди.

В п’ятницю Словаччина де-факто знову заблокувала прийняття 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти рф.

"Представник Словаччини під час обговорення 18-го пакета санкцій заявив, що їм треба більше часу для прийняття рішення. Тому сьогодні пакет не було затверджено", – сказав один зі співрозмовників "Європейської правди".

А інший додав, що Словаччина мала позитивні перемовини з Європейською комісією щодо своїх застережень щодо втрат від майбутнього припинення постачання російського газу в ЄС, і він прогнозує швидке затвердження 18-го пакета санкцій проти кремля.

Хоча ще зранку ЗМІ писали, що 18-й пакет санкцій проти кремля незабаром ухвалять: зі Словаччиною домовились.

 

РосіяСловаччинаЄвросоюз. санкції

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