Словаччина критикує Єврокомісію за плани відмови від газу з рф

Фіцо підкреслив, що у Словаччині немає навіть мінімального політичного чи суспільного консенсусу щодо підтримки цієї ініціативи, а представники бізнесу налаштовані "вкрай негативно".

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо направив офіційного листа президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, у якому різко розкритикував плани Брюсселя припинити постачання російського газу до країн ЄС після 1 січня 2028 року в межах програми REPowerEU.

Текст звернення Фіцо опублікував у соцмережі X.

Фіцо заявив, що Словаччина "ніколи не підтримає" цей план у його нинішньому вигляді, оскільки він, за його словами, завдасть шкоди словацьким домогосподарствам, бізнесу і поставить під загрозу конкурентоспроможність усього Європейського Союзу.

Прем’єр також звинуватив Єврокомісію в ігноруванні політичного мандату Європейської Ради і порівняв пропозицію з черговими санкціями проти росії — зокрема, з 18-м санкційним пакетом. За його словами, Братислава розцінює відмову від російського газу як елемент санкційної політики, що має серйозні ризики для енергетичної безпеки країни.

Фіцо підкреслив, що у Словаччині немає навіть мінімального політичного чи суспільного консенсусу щодо підтримки цієї ініціативи, а представники бізнесу налаштовані "вкрай негативно".

Він закликав Урсулу фон дер Ляєн використати найближчі дні для діалогу з урядом Словаччини, а до того моменту Братислава вимагатиме відтермінування голосування щодо нового санкційного пакета.

Нагадаємо, що 18-й пакет санкцій проти рф почали блокувати Словаччина і Мальта.