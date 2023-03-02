Словаччина може передати Україні 10 МіГ-29: рішення буде протягом тижнів

Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29 радянського виробництва, які країна зняла з озброєння в минулому році.

Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, на тлі нових звернень до західних країн щодо надання винищувачів.

Про це написали в APnews.

"Ми більше ніколи не будемо використовувати МіГи. Вони не мають для нас реальної цінності. Якщо ми віддамо їх Україні, вони можуть допомогти врятувати їхні життя", – сказав словацький міністр.

Очікується, що остаточне рішення про надання Україні МіГ-29 буде ухвалене протягом декількох днів чи тижнів, пише AP.

І тоді Словаччина стане першим членом НАТО, який передасть Києву бойову авіацію.

Свій останній, 11-ий радянський винищувач влада Словаччини планує передати словацькому музею.